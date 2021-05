Život i sport zaista pišu svakakve priče, a bilo je vrijeme i da se nešto lijepo dogodi za ove Knickse i Derricka Rosea. Čak i da ne doguraju daleko u playoffu, bar su njihove priče u ovoj Covid-sezoni nakon toliko godina postale malo manje tragične

Točno deset godina nakon što je postao najmlađi MVP u NBA povijesti Derrick Rose ušao je s klupe u utakmici New York Knicksa i Memphis Grizzliesa. Nekad prvi igrač NBA lige oko kojem se predviđala blistava karijera odigrao je najbolju utakmicu sezone u kojoj je zabio 25 poena za 27 minuta na parketu.

Tih 25 poena u njegovoj su MVP sezoni bila svakodnevica. Rose je iz večeri u večer oduševljavao NBA fanove svojim eksplozivnim zakucavanjima i akrobatskim polaganjima. Navijači Chicago Bullsa nisu bili toliko uzbuđeni otkad je čovjek s brojem 23 na leđima igrao u dresu njihovog kluba. No samo godinu dana nakon što je podignuo trofej MVP-ja lige, Rose je doživio strašnu ozljedu nakon koje se znalo da više nikad neće biti isti igrač.

U toj su utakmici protiv Philadelphije 2012. godine srušeni snovi navijača Chicago Bullsa koji su mogli samo gledati kako njihov MVP i najbolji igrač još od Jordanove ere u grču napušta parket.

Upravo su te sezone u kojoj je Rose doživio gadnu ozljedu koljena New York Knicksi imali svoju najbolju sezonu nakon dugo vremena. Predvođeni Carmelom Anthonyjem zauzeli su drugo mjesto na Istoku, no u doigravanju se nisu proslavili. Uslijedio je i za momčad iz New Yorka i za Derricka Rosea period u kojem su se nekako pokušavali vratiti na staze stare slave, a nisu to uspjeli sve do ove sezone.

Spojio se sa starim trenerom

Knicksi su apsolutni hit lige. Protivno svim očekivanjima drže četvrto mjesto na Istoku, a trenutno su i u velikoj seriji u kojoj su pobijedili 12 od svojih posljednjih 13 utakmica. Derrick Rose velik je dio ovog njihovog uspjeha. Stigao je u New York prije tri mjeseca, a Knicksi su otprilike tad proigrali. S njim u momčadi imaju omjer 21-8.

Rose je prošle zime navodno htio otići iz Detroita u New York kako bi se borio za doigravanje s Knicksima. Trener Detroit Pistonsa Dwayne Casey rekao mu je tad da se može za doigravanje boriti i s Detroitom, no ispalo je da je totalno u krivu jer Pistonsi se nalaze na samom dnu Istoka. Velik utjecaj na Roseovu odluku imao je i trener New Yorka Tom Thibodeau koji ga je trenirao i u MVP sezoni prije 10 godina.

Vratimo se još malo na sinoćnju utakmicu u kojoj je Rose dominirao. Ako pogledate njegove utakmice iz mladosti i ovu jučerašnju, mislili biste da se radi o dvije potpuno drugačije osobe. Mladi Rose napadao bi koš bez puno brige za svoje ili tuđe zdravlje, dok je ovaj stariji i iskusniji Rose ujedno i sporiji, ali puno pametniji igrač. Naučio je situacije rješavati šutom s trice i s poludistance, a sirovu snagu zamijenio je cijelim setom varki i finti kojima još uvijek uspješno zaobilazi svoje čuvare.

Život i sport zaista pišu svakakve priče, a bilo je vrijeme i da se nešto lijepo dogodi za ove Knickse i Derricka Rosea. Čak i da ne doguraju daleko u playoffu, bar su njihove priče u ovoj Covid-sezoni nakon toliko godina postale malo manje tragične.