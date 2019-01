POVIJESNI PODVIG BRADE! Houston je zabio 114 poena, a Harden? Dakle, ovo je van svake pameti

Kultni Madison Square Garden svjedočio je nečem posebnome

U kultnom Madison Square Gardenu, dvorani New York Knicksa u kojoj samo istinske veličine ispisuju povijest, James Harden je napravio nešto o čemu će se dugo pričati. Vođa Houston Rocketsa predvodio je svoju momčad do 114-110 pobjede ubacivši nevjerojatan 61 poen i začinio statistiku sa još 15 uhvaćenih lopti i četiri asistencije.

U cijeloj je priči ostao na poen od rekorda dvorane kojeg i dalje drži Carmelo Anthony premda je Harden bio opako blizu. Nakon tri četvrtine bio je na 49 poena…

Show u Gardenu

“Ovdje su ponajbolji navijači na svijetu. Svaki put kad dođete u Garden, treba prirediti show. Oni to očekuju i ja sam i to dao”, kazao je Harden koji je do brojke stigao ne blistajući baš šuterski.

Tek 5-20 za tri poena ušlo je u 17 od 38 iz igre, dok je sa crte slobodnih bacanja Harden bio daleko precizniji (22-25). Jasno, Harden je ovom utakmicom produljio niz uzastopnih susreta u kojima je išao na 30+ poena. Trenutačno je 21 takva iza njega što je četvrti najdulji takav niz u NBA ligi. Prva tri vlasništvo su Wilta Chamberleina. Usput, u posljednjih pet utakmica Hardenov prosjek koševa iznosi 52,2 po susretu… Mario Hezonja nije ulazio s klupe za pričuve momčadi Knicksa, no bilo je Hrvata koji su blistali u noći na četvrtak u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

Žižić 19, Bogdanović 16

Najbolji učinak ostvario je Ante Žižić koji je bio startni centar Cleveland Cavaliersa u porazu od Boston Celticsa. U konačnih 123-103 hrvatski košarkaš je ugradio 19 poena (šut 9-17) i osam skokova.

S druge strane zadovoljniji može biti Bojan Bogdanović čijih je 16 koševa (šut 6-11) imalo značaja na učinak Indiana Pacersa koji su svladali Toronto Raptorse 110-106. Ipak, pobjeda je skupo plaćena ozljedom nositelja igre. Čini se da bi Victor Oladipo mogao propustiti ostatak sezone.

NBA liga, rezultati:

Indiana Pacers – Toronto Raptors 110-106

(Bogdanović 33:59 min, 16 k, šut 5/11, 4 s, 2 a, 1 ol)

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 123-103

(A. Žižić 32:34 min, 19 k, šut 9/17, 8 s)

New York Knicks – Houston Rockets 110-114

(Hezonja nije igrao)

Philadelphia 76ers – San Antonio Spurs 122-120

Brooklyn Nets – Orlando Magic 114-110

Miami Heat – LA Clippers 99-111

Chicago Bulls – Atlana Hawks 101-121