POVIJESNI DEBI JAMESA HARDENA U BROOKLYNU: Zajedno s Durantom odigrao monstruoznu utakmicu; ‘Ma ja sam vam budala’

Jedan od najboljih košarkaša lige James Harden noćas po hrvatskom vremenu ušao je u povijest u svojoj prvoj utakmici s Brooklyn Netsima u subotu navečer po američkom vremenu, postavši prvi NBA igrač koji je u svom debiju s momčadi zabilježio 30 poena za triple-double.

Let’s talk about this narrative: James Harden looks happy and there’s no price tag for that feeling. Could he have handle things better. YES! but couldn’t we all. Im happy for this black man 👏🏾 pic.twitter.com/n1Sm5hhG9a

Harden je u pobjedi Netsa 122:115 nad Orlando Magicom u New Yorku imao 32 poena, 14 asistencija i 12 skokova. Time je dao do znanja da je Brooklyn mjesecima bio omiljeno odredište za njegov trade, i rekao je da je “nevjerojatno” konačno igrati u Netsima…

“Nadam se da to možete prepoznati po mom osmijehu i mojoj igri”, rekao je Harden i dodao:

A new era in Brooklyn 👏 pic.twitter.com/KB3OVDTpo0

James Harden's debut with the Nets:

“Jako sam uzbuđen zbog ove prilike. Ovo je nevjerojatna organizacija, od vrha do dna. Za mene sve što trebam učiniti je izaći na parket i biti najbolji James Harden koji mogu i dogodit će se dobre stvari”, naglasio je Harden, čije riječi prenosi ESPN.

Kevin Durant bio je najefikasniji u redovima Netsa sa 42 poena uz pet asistencija i četiri skoka. Kombinirana 72 poena Hardena i Duranta najviše su što je ovaj dvojac ikad postigao igrajući zajedno…

Harden i Durant igrali su zajedno tri godine u Oklahoma Cityju. Hardeovih 14 asistencija rekord su franšize što se tiče jedne debitantske utakmice.

James Harden reunited with Kevin Durant and Jeff Green with the Nets. pic.twitter.com/OjsWUcj794

Back together again. Sheesh!🔥 pic.twitter.com/CU7O5v0as6

Imao je i četiri ukradene lopte, jednu blokadu i devet izgubljenih lopti u nešto manje od 40 minuta. Sjajno…

“Ja sam budala”, duhovito je na sebe dao opasku Harden…

“Kao što sam rekao, vrlo sam nesebičan u igri. Učinit ću sve što je potrebno za pobjedu. Očito je KD poput elitne, drugačije vrste košarkaša što se tiče načina na koji može postići koš. To je tako lako za njega, i to znam od prije. Samo mu želim to malo olakšati ako mogu. Za ostatak naše momčadi, naše strijelce i naše velikane – olakšajte im. Tako da, bilo je lako tamo na parketu.”

Harden, koji je ranije ovog tjedna prešao iz Houstona u Brooklyn kao dio velike razmjene igrača u kojima je sudjelovalo 4 NBA kluba, startao je u petorci zajedno s Durantom, Jeffom Greenom, Joeom Harrisom i DeAndreom Jordanom.

James Harden with a franchise record FOURTEEN assists in his Nets debut 👏👏👏 pic.twitter.com/2JEoSqGHuj

Bila je to njegova prva akcija s novim klubom, pa je bio i nabrijan. U petak, Harden nije imao pravo vježbati s Netsima jer svi igrači koji su sudjelovali u tardeu nisu položili fizičke ispite.

“Bilo je nevjerojatno”, jasno je izjavio Durant o Hardenovom debiju…

“Možete ga vidjeti kako uvijek pokušava pomoći na parketu, ma uživali smo stvarno. Upravo je ušao u svoj način rada – agresivan prema košu, otvorio je prostor ​​za sve nas”.

Trener Steve Nash je poslije dvoboja nazvao Hardena “košarkašem svjetske klase” i rekao da očekuje da će biti sve bolji kako sezona bude odmicala”…

“Mislim da je čudno započeo sezonu”, istaknuo je Nash i dodao:

“A pazite, to nije bilo njegovo najbolje izdanje. Nevjerojatno je učiniti onoliko stvari koliko je večeras on učinio na košarkaškom parketu.”

Netsi su u subotu ostali bez treće zvijezde, jer je Kyrie Irving “izbačena” zbog zdravstvenih i sigurnosnih protokola, nakon što je iz osobnih razloga propustila prethodnih pet utakmica. Točnije, nije se našao na popisu za utakmicu…

"When you play with really really good players, it's pretty easy."

—James Harden on his first game with KD and the Nets pic.twitter.com/hU8Z7CO3sC

— SportsCenter (@SportsCenter) January 17, 2021