Košarkaš Washington Wizardsa Russell Westbrook srušio je u sinoćnjoj utakmici rekord velikog Oscara Robertsona. Westbrook je u porazu svojih Wizardsa protiv Hawksa 125:124 upisao svoj 182. triple-double u karijeri, čime je srušio Robertsonov rekord koji stoji još od 1974. godine.

Westbrook je na parketu protiv Hawksa proveo 40 minuta, a ponovo je upisao impresivnu statistiku. Zabio je 28 poena, a upisao je 21 asistenciju te 13 skokova.

“Voljeli vi to ili mrzili, ovo sam ja. Nikad ne dajte da vam netko govori da nešto ne možete napraviti ili da nešto što radite nije dovoljno. Budite vjerni sebi”, poručio je Westbrook nakon utakmice.

Ipak, Trae Young pokvario mu je slavlje. Playmaker Atlanta Hawksa zabio je 36 poena te tako predvodio Atlantu do minimalne pobjede. Washington će na kraju regularne sezone vjerojatno u play-in s još tri momčadi, trenutno su na 10. mjestu Istoka. Sjajnu predstavu Russella Westbrooka pogledajte OVDJE.

Just watched history being made!!! Congratulations @russwest44 on breaking a record NO ONE thought would be broken. Well deserved, keep it up killa! #MindBlowing #Unreal #Unbelievable #VideoGameNumbers #MrTripleDouble pic.twitter.com/t4QBKOQeWN

— Allen Iverson (@alleniverson) May 11, 2021