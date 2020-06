POTVRĐENA NAM JE KOŠARKAŠKA SENZACIJA GODINE U HRVATSKOJ: Mršić je novi trener Zadra; ‘Prijedlog je usvojen, ali nije još ništa potpisano’

‘Prijedlog je usvojen, ali nije još ništa potpisano’

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić potvrđen je za novog trenera Zadra na sjednici Nadzornog odbora kluba.

“Na prijedlog sportskog direktora usvojena je odluka o novom imenu trenera seniorske momčadi KK Zadar. Riječ je o aktualnom izborniku hrvatske košarkaške reprezentacije Veljku Mršiću,” poručili su iz kluba.

‘Mogu vam to potvrditi. No, zamoljeni smo da ne komentiramo ništa dok to ne bude službeno’

Kontaktirali smo sportskog direktora KK Zadar Branimira Longina da nam potvrdi Mršićevo imenovanje.

“Mogu vam to potvrditi. No, zamoljeni smo da ne komentiramo ništa dok to ne bude službeno, crno na bijelo kako se ono kaže. Prijedlog je usvojen, ali nije još ništa potpisano. Tu bih stao dok ne bude službeno”, kazao nam je Branimir Longin.

Kontaktirali smo i izbornika reprezentacije Veljka Mršića koji nas je također zamolio da se strpimo za bilo kakve komentare do utorka, kad će biti presica, te će čitava stvar biti službena…

Mršić će postati 25. trener kluba iz grada košarke od 1992. godine

Kako bilo, bivši proslavljeni košarkaš postat će tako 25. trener kluba iz grada košarke od 1992. godine, a Zadar će mu ukupno biti šesta trenerska stanica u karijeri. Nema sumnje, bit će to još jedan izazov u karijeri za čovjeka koji je poznat kako u svom poslu, a takav je bio i kao igrač, ne kalkulira nego želi posao odraditi kako spada, do kraja, pa koliko god on bio težak. Izazova se Veljko Mršić nikad nije bojao, samo su ga motovirali i gurali prema naprijed. Po tome je Veljko i poseban, to je ono što ga krasi. Nema sumnje, ovo je jako dobra odluka KK Zadar.

Nakon bogate igračke karijere koja je trajala 16 godina i za vrijeme koje je nosio dres čak 13 klubova, Mršić je trenersku karijeru započeo 2006. kao trener Splita. Godinu dana kasnije preuzeo je Varesea da bi potom sjeo na klupu Cibone koju je vodio pet mjeseci.

Na poziv Jasmina Repeše postaje pomoćni trener u Cedeviti, a na kraju sezone 2014./2015. Mršić je imenovan i novim glavnim trenerom. Dvije godine kasnije postaje trener španjolskog Bilbao Basketa, a u svibnju 2019. godine preuzima hrvatsku vrstu.

Na službenoj konferenciji Košarkaškog kluba Zadar trebalo bi biti poznato više detalja i novosti

Za nekoliko dana na službenoj konferenciji Košarkaškog kluba Zadar trebalo bi biti poznato više detalja i novosti kao i konačna odluka izbornika Mršića o preuzimanju klupe seniorske momčadi Zadra.