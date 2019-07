POSRNULA NBA ZVIJEZDA NASTAVLJA KARIJERU U EUROPI: Izabran visoko na draftu pa brzo razočarao

Monroe je prošle sezone igrao za Boston Celticse, Philadelphia 76-erse i Toronto Raptorse

Nakon što je u prošloj NBA sezoni ponajviše bio vodonoša u čak tri NBA momčadi, sedmi izbor drafta 2011. godine Greg Monroe odlučio je odletjeti preko Atlentika i potpisati ugovor s njemačkim velikanom Bayernom.

Potvrdili su njegov angažman i Nijemci koji su ove sezone, osim Monroea, doveli i Josha Huestisa i T.J. Braya.

Monroe je prošle sezone igrao za Boston Celticse, Philadelphia 76-erse i Toronto Raptorse. Svoje najbolje dane proveo je u Detroit Pistonsima koji su na njega potrošili sedmi izbor drafta.

Bio je na glasu kao moćan ofenzivni centar s izvrsnim pregledom igre, potvrdio je to i igrama u Detroitu gdje je znao u prosjeku zabijati i do 17 poena po utakmci uz desetak skokova. No prekratko je igrao na vrhunskoj razini i bio prevelika “rupa” u obrani da bi zadržao u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Nema sumnje da bi mu europska košarka trebala puno bolje odgovarati.