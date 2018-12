‘Ne izgovara se njegovo ime tako kod nas, kako to vi izgovarate. Nije on Bougden, on je Bogdan’

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović briljirao je u razgovoru za američke medije. Popularni Babo na urnebesan je način za ugledni američki Fox Sports objasnio kako se izgovara ime srpskog košarkaša Sacrameno Kingsa Bogdana Bogdanovića, njegovog prezimenjaka. Američki novinari, naime, često miješaju ova dva sjajna košarkaša sa ovih prostora, Srbina Bogdana Bogdanovića i našeg Bojana Bogdanovića.

Dva puta se susreli na terenu ove sezone

Sjajni košarkaši dva puta su se susreli na terenu ove sezone i zbog istog prezimena bili su posebno zanimljivi američkim komentatorima. Tako je Bogdanović objasnio američkim novinarima i to upravo nakon drugog sudara njegove Indiane i Sacramenta ove sezone…

‘Znam da je to pomalo zbunjujuće, ali je i dalje različito za nas’

“Ja sam Bojan, a on je Bogdan. Znam da je to pomalo zbunjujuće, ali je i dalje različito za nas. I ne izgovara se njegovo ime tako kod nas, kako to vi izgovarate. Nije on Bougden, on je Bogdan”, objasnio je kroz smijeh popularni Babo aludirajući na američki naglasak. Tamošnji mediji često u izvještajima pobrkaju dva košarkaša. Tako se događalo da u svojim tekstovima napišu kriva imena, zamijene dvojicu košarkaša, stave im krive fotografije.