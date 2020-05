(PO)NAJVEĆI INCIDENT I TRENUTAK U KARIJERI TONIJA KUKOČA: Pippen ga je zbog ovog dodatno ‘zamrzio’; ‘Smatrao sam to uvredom’

Foto: Screenshot: You Tube

Kako je Toni ukrao šou Pippenu i postao junak Bullsa?

Milijuni nostalgičnih NBA fanova protekle tri nedjelje gledaju ESPN-ov dokumentarni film pod nazivom “Posljednji ples” (The Last Dance). Ovaj hit-serijal u deset nastavaka o legendarnoj generaciji Chicago Bullsa predvođenoj Michaelom Jordanom, kao i o posljednjoj sezoni 1997./1998. u kojoj su lovili i ulovili svoj šesti NBA naslov, prikazuje se u blokovima po dva dijela u noćima s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu, a u ponedjeljak ujutro hrvatski ljubitelji Bullsa premijerno prikazane epizode mogu pogledati od 9 sati na Netflixu.

U prve četiri epizode nije bilo puno riječi o Kukoču, ali kasnije se to ispravlja

No, u prve četiri epizode nije bilo puno riječi o Toniju Kukoču. Hrvatu nisu baš dali prostora, što je izazvalo čuđenje u javnosti jer je Kukoč bio treći strijelac momčadi, nakon Jordana i Pippena, te najbolji šesti igrač NBA lige 1996.

ESPN konačno ispravlja tu nepravdu u kasnijim nastavcima.

U njima glavne zvijezde momčadi Michael Jordan i Scottie Pippen priznaju da su Kukoča izložili pravom zlostavljanju i to godinu prije njegova dolaska u Chicago, kao i zašto su to napravili…

Naime, Kukoč je bio na glasu kao igrač koji je bio miljenik Jerryja Krausea, generalnog menadžera s kojim se Jordan i Pippen nisu slagali i zbog toga je znao trpjeti dosta težak tretman, barem u početku.

Krause je poželio Kukoča, a izabrao ga je u drugom krugu 1990. Kukoč u Bullse nije došao sve do 1993., bojeći se da će izgubiti najbolje godine na klupi. Također je zarađivao više novca u Europi nego u SAD-u. Godinama je o njemu Krause pričao i ponudio mu višu plaću nego što je imao Pippen, jedna od najvećih NBA zvijezda tog vremena…

‘Toni je u svakom slučaju bio sjajan igrač za budućnost’

“Toni je u svakom slučaju bio sjajan igrač za budućnost, a također mislim kako se radi o doista sjajnom mladiću”, govorio je Krause u kamere.

Dio o našem velikom košarkašu počinje arhivskom televizijskom najavom o tome kako Dream Team dolazi u Barcelonu vratiti Americi slavu u košarci, a iako su veliki favoriti čeka ih jedna momčad koja se ističe – Hrvatska. I sada vidimo Tonija koji gleda te vijesti, nakon toga kadrove njegovih važnih utakmica u dresu Jugoplastike, atraktivnih kadrova pri čemu ga spiker naziva ljevorukim Magicom Johnsonom.

“Kada su me draftirali za Bullse, situacija kod kuće nije bila najbolja zbog rata”, započinje svoju priču Toni Kukoč.

Toni se u dokumentarcu prisjetio tih godina…

“Odlučio sam igrati u Europi još nekoliko godina, samo zato da bih bio blizu, da se ne odvojim previše. A i zarađivao sam znatno više u Europi nego što bih zaradio u prvih nekoliko godina u NBA. Ne govorimo o malom novcu, već o nekoliko milijuna dolara”, sjeća se naš košarkaš koji je bio pod povećalom kod Jordana i Pippena.

“U to vrijeme nisam imao pojma što se događa u Bullsima. Nisam znao za napetosti između Scottieja i Jerryja, Michaela i Jerryja. I tako sam, odlazeći na Olimpijske igre, mislio kako je sve u redu”, kaže Kukoč.

Jordan i Pippen čuli su za Krauseovo priznanje Kukoču, odnosno koliko ga želi dovesti. I automatski je postao “Krauseov igrač”. Znali su da Kukoč zarađuje u Bullsina vjerojatno više od “pobunjenog” Pippena.

Pamti se Barcelona i ono što su Jordan i Pippen napravili Kukiju u obrani

Još u Europi, Kukoč nije bio svjestan bilo kakvih ogorčenja koje će doživjeti od Jordana i Pippena. Nije imao pojma da će se prepirati oko toga tko će ga čuvati kada se Dream Team suočio s Hrvatskom tijekom grupne faze natjecanja na Olimpijskim igrama 1992. godine u Barceloni. Jordan i Pippen priredili su Kukoču noćnu moru u obrani, ostavivši ga samo na četiri poena, uz šut iz igre 2 od 11.

“Zbog Jerryja smo mrzili Tonija. Ne samo Michael i ja nego cijela momčad. Mislili smo da taj klinac nakon onoga što mu napravimo u Barceloni neće doći u NBA. Nije to imalo veze s Tonijem osobno, ali htjeli smo da Jerry izgleda loše”, otkriva Pippen u nastavku “Posljednjeg plesa” koji se emitira noćas.

Jordan pak istom prilikom ovako objašnjava otkud tolika mržnja prema Kukoču, što prenosi Chicago Tribune.

“Jerry je pretpostavljao Tonija nama, svojoj djeci. I onom što smo mu mi davali, a to je bilo sve.”

Sugovornici se u seriji sjećaju da su Jordan i Pippen napadali Tonija do razine sažaljenja.

‘Jerry je trasirao put s puno mržnje prema Toniju Kukoču’

“Jerry je trasirao put s puno mržnje prema Toniju Kukoču. Nismo to bili samo Michael i ja, svi u Dream Teamu gledali su tog malog i mislili kako se taj neće usuditi doći u NBA nakon što odigra s nama jednu takvu utakmicu”, sjeća se Pippen govoreći kako to nije bilo ništa osobno protiv Tonija, nego su sve to radili da bi osramotili Jerryja Krausea kojeg baš i nisu voljeli…

“Znam da je Scottie bio ljutit zbog sveg publiciteta koji je okruživao Kukoča, a danas je dokazao da, ako u Chicagu žele dati više novca bilo kome, onda je bolje da to bude Scottie”, govorio je poslije te prve utakmice jedan od najboljih košarkaša toga vremena Charles Barkley.

“Htio sam ga u potpunosti zatvoriti i osramotiti ga”, rekao je Pippen još tamo 1992. godine novinarima nakon utakmice i dodao:

“Ne mogu protiv Krausea igrati, zar ne?!”

Kukoč nikad neće zaboraviti doživljeno u toj utakmici u skupini na OI u Barceloni protiv moćnog Dream Teama, čak je i na klupi rekao svojim suigračima:

2Vidite li ovo, jeste li vi ovo primijetili?”

‘To je poput oca koji ima svu svoju djecu i sada vidi drugo dijete koje više voli nego što voli svoje’

“Krause je vrbovao ovog momka i stalno pričao o tome koliko je bio dobar”, rekao je Jordan svojedobno u dokumentarcu ESPN-a “Dream Team”.

“To je poput oca koji ima svu svoju djecu i sada vidi drugo dijete koje više voli nego što voli svoje”, dodao j

Jordan otkriva danas da je s godinama mržnja prerasla u ljubav, ali…

“Obožavam Tonija kao osobu i obožavao sam ga kao suigrača, ali način na koji je on došao u Chicago Bullse u meni je budio neku lošu energiju”, rekao je.

“Nisu me poznavali! Nisam vidio nikakvog razloga zašto bi bili takvi prema meni, uopće me nisu poznavali. To je bio prvi put”, kaže Toni u seriji.

Dalje se u dokumentarcu “Posljednji Ples” opisuje obračun s Knicksima s posebnim fokusom na onu čuvenu utakmicu u kojoj Kukoč postiže pobjednički koš i održava Bullse u seriji.

Tada je Pippen odbio ući u igru jer je posljednja lopta, ona za pobjedu, bila dogovorena da ide u ruke upravo Kukoču, a njemu. Iako je on, nakon odlaska Jordana u prvu mirovinu (izlet u bejzbol), bio glavni igrač, Phil Jackson vjerovao je upravo našem košarkašu. Evo i zašto…

“Na klupi smo, i imam shemu koju smo već igrali s Tonijem i u kojoj je pogađao. Znao sam da on to može”, sjeća se Phil Jackson te situacije…

“Pogađao sam dosta koševa u zadnjim sekundama u sezoni”, nastavlja se izjavom naše košarkaške zvijezde nakon čega slijede riječi Phila Jacksona:

‘Smatrao sam to uvredom od Phila. Pa bio sam najopasniji igrač u našoj momčadi’

“Tako sam akciju postavio, a Scottie je zbog toga bio ljutit”.

Pippenu se to nikako nije svidjelo jer je, ruku na srce, igrao odlično, poput MVP-a…

“Smatrao sam to uvredom od Phila. Pa bio sam najopasniji igrač u našoj momčadi. Zašto me onda traži da izvodim loptu, nije mi bilo jasno?”; sjeća se Pippen.

Mislio je da on mora biti taj koji će šutnuti tu loptu. U jednom trenutku pojavio se Jim Cleamons (pomoćni trener, op.a.) i rekao kako Scottie ne želi ući u igru.

Phil je pitao:

“Kako to misliš da ne želi ući?”, govori Steve Kerr.

Jackson je, nakon što je to čuo, Pippena pitao je li unutra ili vani. Odgovor je bio – vani. I, sjeća se Kerr, Jackson je samo rekao:

“Neka odj**e, ulazi Pete Byers.”

“Kada je Pip odbio ući u igru, bilo je to kao zona sumraka, ono pitali smo se što se dovraga događa”, rekao je tadašnje teško krilo Bullsa Horace Grant.

‘Želio bih da se to nije dogodilo, no da se opet ponovi, učinio bih isto’

Ostalo je povijest, Kukoč na dodanu loptu iz auta pogađa iz okreta i Bullsi pobjeđuju, za 2-1 umjesto 3-0 u seriji.

“Pa očito sam bio sretan što sam pogodio, no u cijeloj situaciji, već na odlasku u svlačionicu, vidio si da su svi ljuti što stvari ne funkcioniraju u momčadi onako kako bi trebale”, sjeća se Toni Kukoč.

Stav momčadi bio je da ih je Scottie izdao. Bukvicu mu je očitao najstariji u momčadi, centar Bill Cartwright, i pred cijelom mu je momčadi rekao:

“Iznevjerio si nas!”

Pippen je počeo plakati, shvatio je da je pogriješio.

“Želio bih da se to nije dogodilo, no da se opet ponovi, učinio bih isto”, rekao je Pippen o incidentu koji je izgradio i njega i Kukoča kao bitnu vedetu u momčadi. Pamti se i njegov pobjedniki šut protiv Indiane, koji je također pogodio.