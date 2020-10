POGLEDAJTE ŠTO JE LEBRON NAPRAVIO U SVLAČIONICI: Ovo se upravo dijeli internetom i obilazi svijet

Nakon što je osvojio svoj 4 NBA prsten, jedan od najvećih NBA košarkaša ikad LeBron James, legao je na pod, zapalio pobjedničku cigaru i putem FaceTimea nazvao majku. Pućkajući u kameru ponavljao je u transu: “Mama… Mama… Hej, mama…” i onda se sabrao: “Moram ići, ovdje je ludnica.”

AMERIKA JE PODIJELJENA KAO NIKAD: Upravo se vodi velika rasprava o trenutno najvećem pitanju svjetskog sporta; Jače i više nego ikad prije

U dva i pol sata video su na društvenim mrežama pogledali i podijelili deseci milijuna ljudi. Video je postao pravi hit za kratko vrijeme…

LeBron James FaceTimes his mother Gloria after winning his fourth title: “Everything that you had been through, everything that I had seen, there’s nothing that can stop me. I hope I continue to make you proud, Mom.” pic.twitter.com/4WfiDbwslW

