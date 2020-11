Dva sjajna zakucavanja Lovre Gnjidića

U 5. kolu ABA lige Cibone je jučer u svojoj dvorani ostvarila drugu uzastopnu pobjedu i to protiv Koper Primorske s uvjerljivih 91:50.

CIBONA SLAVILA S PREKO 40 RAZLIKE: Vukovi pokazali moć protiv posljednjeg sastava lige

Cibona susret iskontrolirala od prve do posljednje minute

Cibona je susret iskontrolirala od prve do posljednje minute. Najbolji pojedinac bio je Josip Bilinovac sa 21 poenom, po 11 su zabili Radovčić i Gnjidić, a po 10 Marić i Prkačin.

Vukovi su imali pregršt zanimljivih akcija, a posebno je oduševio mladi Lovro Gnjidić koji je s nekoliko poteza razgalio prisutne u Draženovom domu. Inače, Lovro Gnjidić sin je Bore Gnjidića, bivšeg košarkaša, sad direktora KK Dubrava, i jako podsjeća na Zorana Planinića. Na društvenim mrežama Cibona je objavila dva sjajna zakucavanja Lovre Gnjidića…

Ivan Velić: ‘Mislim da Lovro nije ni svjestan kakav ‘motor’ ima’

Ivan Velić, trener Cibone, nakon utakmice je pohvalio Lovru Gnjidića i kazao:

“Da, lani smo imali jedno dijete u obitelji, a sad ih imamo 5-6. Treba vremena da se sve to posloži i da se uigra tim. Drago mi je da ti igrači koji uđu s klupe dobro reagiraju. To je večeras bio mali Lovro. Drago mi je zbog njega da je imao dobru reakciju. I ostali igrači koji inače imaju manju minutažu su je danas opravdali, mislim na Nakića i Marića. Uspjeli smo odmoriti Drežnjaka koji je zadnje 3 utakmice bio na 35 minuta i danas je bio trenutak da ga malo osvježimo i da bude na 15-20 minuta”, rekao je Ivan Velić i nastavio:

“Gnjidić je dosad u juniorskim utakmicama bio čisti razigravač, nije gledao na koš. Mislim da nije ni svjestan kakav ‘motor’ ima. To mora koristiti i uzeti šut, sjuriti se u prodor. On to može i te stvari ću i ubuduće tražiti od njega. On ima potencijala da bude combo igrač”, stoji na web izdanju KK Cibona.