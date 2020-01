POGIBIJA LEGENDE EX-YU KOŠARKE ŠOKIRALA REGIJU: Alen Islamović posljednji se družio s njim; Slavni je košarkaš poginuo pola sata kasnije

‘Buštur te večeri nije konzumirao nikakav alkohol. Mi smo pili gemišt, on je pijuckao kavu i mineralnu vodu, pa sve priče o bilo kakvom alkoholizmu kao uzroku nesreće otpadaju’

Legendarni makedonski košarkaš i zvijezda reprezentacije bivše Jugoslavije Blagoja Georgievski poginuo je u srijedu navečer u prometnoj nesreći u Skoplju. Kako je izvijestila makedonska policija, Geogievski je svojim automobilom udario u betonsku prepreku i preminuo na licu mjesta. Blagoja Georgievski neposredno prije pogibije bio je u društvu pjevača Bijelog dugmeta Alena Islamovića, koji se obratio javnosti putem svog Facebook profila, napisavši:

LEGENDA REPREZENTACIJE BIVŠE JUGOSLAVIJE POGINULA U PROMETNOJ NESREĆi: Preminuo je na mjestu

Alen Islamović prvo se javio putem Facebooka

“Jutros je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Skoplju legendarni košarkaš Blagoje Georgievski–Buštur. Sinoć smo se družili na zajedničkoj večeri. Neka mu je vječna slava i velika i iskrena sućut njegovoj porodici prijateljima i ljubiteljima makedonske košarke. Vjećno ćeš ostati u našim srcima Blagoje”. Alen”, stoji u Alenovoj objavi.

Slavni makedosnki košarkaš napustio nas je u 70. godini, a u mladim danima bio je prava zvijezda u svojoj zemlji te je u dresu Jugoslavije osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Montrealu te dva zlata na Mediteranskim igrama…

A potom sve ispričao u intervjuu

“Što ti je život, moja ti! Ode čovjek, kao da još sinoć nismo ugodno razgovarali i šalili se. Ne mogu vjerovati da nema više našeg Buštura”, tužno govori Alen Islamović za Jutarnji list, prenosi se i na web izdanju Sportskih novosti, i nastavlja:

“Sa svojim poslovnim partnerima u Makedoniju sam otputovao kako bih prezentirao firmu ECO Water, a nakon što smo obavili poslovni dio javio sam se, normalno, Bušturu. Odmah je rekao: ‘Alene, idemo na večeru’, no ja sam taj poziv otklonio jer sam već ručao s makedonskim poslovnjacima, pa sam se s Bušturom dogovorio da se onda nađemo na piću. Bili smo skupa u srijedu od nekih 21.30 sati do 22.30. Bili bismo i duže (sad mi je, jasno, žao da nismo ostali), ali htio sam da ulovimo barem malo sna prije povratka u Zagreb”, govori Alen Islamović i nastavlja:

‘On je bio legenda, velikan košarkaškog svijeta i prije svega velik čovjek’

“Dogovorili smo se da se moramo naći kad slijedeći put dođem u Skoplje, a sad tog susreta više nikada neće biti. Ja ne mogu povjerovati da smo se jučer zadnji put vidjeli. On je bio legenda, velikan košarkaškog svijeta i prije svega velik čovjek, ma, ljudina od čovjeka”, objašnjava Islamović koji je za pogiblju svog prijatelja doznao oko 3 sata ujutro…

“Na aerodrom nas je vozio Bušturov i moj zajednički poznanik. Kad mi je rekao: ‘Stari, jesi čuo koja se tragedija dogodila? Nema više Buštura! Umro je, otišao!’, mislio sam prvo da se neukusno šali. Onda sam shvatio da nije šala i u prvi mah sam zanijemio od šoka. Nisam vjerovao onom što čujem, osjećao sam se kao da će se avion, u koji sam u međuvremenu ušao, srušiti na licu mjesta”, govori Islamović, kojem nisu jasne okolnosti tragedije, stoji u tekstu novinarke Jutarnjeg lista.

‘Buštur te večeri nije konzumirao nikakav alkohol. Mi smo pili gemišt, on je pijuckao kavu i mineralnu’

“Buštur te večeri nije konzumirao nikakav alkohol. Mi smo pili gemišt, on je pijuckao kavu i mineralnu vodu, pa sve priče o bilo kakvom alkoholizmu kao uzroku nesreće otpadaju. Čuo sam da je poginuo pri naletu svog auta na betonsku žardinjeru. Pa si mislim, on sigurno nije brzo ni vozio, nešto mu se moralo dogoditi da izgubi kontrolu u vožnji. U svakom slučaju, ovo je jedna grozna tragedija. Neka mu je vječna slava i velika i iskrena sućut njegovoj porodici. On će vječno ostati u mom srcu”, izjavio je poznati glazbenik.