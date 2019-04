POGBIN UVJET ZA OSTANAK NA OLD TRAFFORDU JE ZAPRAVO UCJENA: Može li Manchester United pristati na ovo!?

Solskjaer zna što želi od Uniteda sljedeću sezonu, međutim, njegova ambicija sudara se s ambicijama pojedinaca

Pronašao je francuski veznjak Paul Pogba ono što ga je činilo nekoć najskupljim nogometašem svijeta po odlasku Josea Mourinha s klupe Manchester Uniteda. Ole Gunnar Solskjaer je raskužio svlačionicu od negativnih emocija, ‘oslobodio’ igrače i uslijedila je impresivna serija sad ipak prekinuta dvjema porazima u posljednje tri utakmice.

Solskjaer zna što želi od Uniteda sljedeću sezonu, međutim, njegova ambicija sudara se s ambicijama pojedinaca koji u nadolazećem ljetu vide priliku za transfer iz snova. Poznato je da je Pogba označen kao meta Real Madrida i poznato je da on ne bi imao ništa protiv prelaska pod komandu Zinedinea Zidanea.

Četiri milijuna kuna tjedno

Postoji i mogućnost da se zadrži u klubu za kojeg je ugovorno vezan do lipnja 2021. godine, a da bi se takvo što dogodilo Francuz očekuje da se poslušaju neki njegovi zahtjevi. Čelništvu kluba to nije nužno, no primjer kakav je Pogba kad želi igrati i kakav je kad makne nogu s gasa imali su priliku vidjeti u tekućoj sezoni.

E sad, to što Pogbin zahtjev zvuči kao ucjena, druga je stvar. Prema navodima dijela engleskih medija francuski nogometaš ostat će u klubu odluči li mu čelništvo drastično povećati primanja. Točnije, izjednačiti ih s onime što dobiva Alexis Sanchez. A to iznosi 460,000 funti tjedno što bi odgovaralo primanjima od oko četiri milijuna kuna svakih sedam dana.