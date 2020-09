‘Otkad je došao trener Velić postoji ta ideja da od Cibone stvorimo zdravu sredinu’

Cibona je u srijedu u prostorijama kluba održala presicu uoči nove sezone. Ljetni prijelazni rok u klubu odrađen je sjajno, pod Tornjem je sad gomila talenta koja tvori jednu potentnu momčad koja ima sjajne konture za budućnost, iako je sve to malo poremetila pandemija koronavirusa koja je ušla u klub i gotovo sve zarazila. No, nakon karantene, svi zaraženi su dobro i trenažni proces, one košarkaške obveze, ponovno su u prvom planu, u punom jeku.

PRVI INTERVJU SPORTSKOG DIREKTORA CIBONE MARINA ROZIĆA: Samo za Net.hr otkrio tajnu megaprojekta u novoj ulozi; ‘Radimo veliku priču’

Cibona tražila odgodu od HKS-a

Inače, bila je to jedna posebna presica, naravno s maskama na licu, niti malo obična. Iz razloga, što je prvi put ispred predstavnika medija, sedme sile kako se popularno kaže za novinare, stao legendarni bivši kapetan Cibone, sad sportski direktor Marin Rozić.

Inače, Cibona je za sljedećih nekoliko utakmica tražila odgodu od HKS-a na temelju medicinske dokumentacije, jer neki igrači još uvijek nisu dobili negativan nalaz na COVID-19, a po preporuci medicinske službe još uvijek nisu počeli trenirati punim intenzitetom.

“Nedostajao mi je ovaj ‘šušur’ od igrača, kluba i utakmica. Stvarno je ovo sve predugo trajalo i svi jedva čekamo da počnemo raditi ono zbog čega smo tu. U situaciji smo koja nosi jednu neizvjesnost i nove izazove. Nažalost je baš nas pogodilo da u nekim stvarima ‘probijamo led’, a tu mislim na ovu situaciju s COVID-om. Svi se trudimo, imamo dobre savjetnike, srećom imamo koga pitati i nadam se da ćemo se na najzdraviji mogući način vratiti na parket s onim što najbolje znamo raditi. Drago mi je što imamo pojačanje na mjestu sportskog direktora, da je Marin tu nekakvim prirodnim putem sjeo u tu ‘užarenu’ stolicu. Donijet će nam sigurno jednu širinu i snagu, on je u klubu proveo jako puno, prošao toliko igrača i trenera, tako da će nam njegove veze i poznanstva pomoći kod dovođenja igrača”, kazao je ključni čovjek Cibone, direktor Domagoj Čavlović, prenosi službena klupska web stranica.

Rozić: ‘Ako sam dobro shvatio direktoru je drago što više ne igram’

Marin Rozić svoje prvo obraćanje novinarima kao sportski direktor počeo je u duhovitom raspoloženju. Odmah je sve nasmijao…

“Ako sam dobro shvatio direktoru je drago što više ne igram haha. Evo definitivno jedna drugačija stvar. Ja sam zadnje dvije sezone bio uključen u procese koji su se događali u klubu tako da mi ovo nije u potpunosti nova funkcija. Ipak, jedan novi početak. Navikavam se i nadam se da će sve biti u redu. Već dugo sam tu, poznajemo se svi tako da vjerujem da će sve to dobro izgledati. Otkad je došao trener Velić postoji ta ideja da od Cibone stvorimo zdravu sredinu gdje će svaki mladi igrač, pa i oni koji nisu više tako mladi, težiti ka tome da dođu tu. Prijelazni rok nam je dao naznaku da smo napravili jedan veliki posao. Doveli smo 2 igrača koji su bili ‘vruća roba’ na tržištu i koji su mogli birati destinacije u Hrvatskoj i šire. Međutim, njihov je prvi izbor bio Cibona i zadovoljan sam i ponosan zbog te činjenice, a siguran i svi mi ovdje zajedno. Pratili ste svi kako je to izgledalo. Imamo 3 mlada igrača od kojih očekujemo velike stvari i koji su budućnost kluba i hrvatske košarke. Također, imamo još mladih igrača od kojih ćemo isto sigurno dobiti velike stvari. Nadam se dobroj i uspješnoj sezoni i da napokon sve ovo krene”, izjavio je Marin Rozić.

Bušić: ‘Vjerujem da će i navijači Cibone, ali i ukupna sportska javnost, biti zadovoljni onim što mi radimo’

Predsjednik Cibone Mladen Bušić također se obratio prigodnim riječima:

“Drago nam je da ste ponovno tu i da ste u ovim okolnostima o kojima svaki dan pričamo vezano za recentnu epidemiju, došli sa velikom željom i vjerom da ćemo startati sa novom sezonom, da ćemo igrati košarku, da ćemo obradovati sve sportske prijatelje i naše navijače. Zahvalio bi se direktoru kluba Čavloviću, sportskom direktoru Roziću, treneru Veliću i svim ljudima u klubu, kako u upravi tako i stručnom stožeru i igračima, od onih najmlađih do najstarijih, na svemu što su napravili u pripremi ove nove sezone i vjerujem da će i navijači Cibone, ali i ukupna sportska javnost, biti zadovoljni onim što mi radimo jer nam je cilj uvijek visok”.