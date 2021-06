Prvi ispit hrvatske reprezentacije, onaj protiv Brazila kreće danas u 20:00 sati. Hrvatska je do sada igrala tri olimpijska kvalifikacijska turnira i sva je tri puta osvojila put na Olimpijske igre (1992., 2008, i 2016.). I ne samo to, u ukupno 19 olimpijskih kvalifikacijskih utakmica Hrvatska je 16 puta odnijela pobjedu.

"U gotovo tri tjedna smo se pomalo skupljali i svaki je tjedan upadao neki novi igrač. Čekali smo što će se dogoditi u NBA Playoffu i koje ćemo igrače dobiti, no došao je samo Bojan Bogdanović“, započeo je izbornik Veljko Mršić na najavnoj konferenciji za medije.

“Međutim, napravili smo najbolje što smo mogli kroz ove pripreme i veselimo se da nakon dvadesetak dana priprema ovaj turnir počinje, a posebno nas veseli što smo domaćini jer je to velika prilika za promociju košarke. Tako i pristupamo ovom turniru, nemamo nikakvih imperativa i opterećenja. Idemo iz dana u dan, iz utakmice u utakmicu i sigurno je da nam je velika želja plasirati se u Tokio. Sve ćemo napraviti da to ostvarimo, no svjesni smo da je ovo sport, da i drugi žele isto i vidjet ćemo tko će na kraju biti najbolji”, kazao je izbornik.

Jak Acin Brazil

Brazil se pak u jučerašnjoj utakmici protiv Tunisa pošteno iskazao: imali su 55,2 % preciznosti šuta iz igre, upisali su 27 asistencija i postigli 12 trica. Vodi ih Aco Petrović, legendarni hrvatski košarkaš i trener

Hrvatsku reprezentaciju od nastupa u Tokiju dijele Tunis i Brazil kao momčadi s kojima će se susresti u grupnoj fazi kvalifikacijskog turnira u Splitu, a potom i jedna ili dvije reprezentacija iz druge skupine koje bi izabranike Veljka Mršića čekati u potencijalnom polufinalu i finalu, a to su Njemačka, Rusija i Meksiko.

Druga hrvatska utakmica na rasporedu je 1. srpnja u 20:00 sati protiv Tunisa, a u ranijem terminu u 16:30 igraju Rusija i Njemačka. U petak je slobodan dan, dok su u subotu polufinala, a u nedjelju, 4. srpnja, veliko finale koje će odlučiti o putniku na Olimpijske igre u Tokio.

Uspiju li se kvalificirati za Olimpijske igre na turniru u Splitu, hrvatski košarkaši će u Tokiju igrati u skupini B zajedno s Australijom, Nigerijom i pobjednikom kvalifikacijskog turnira u Beogradu, gdje je najveći favorit reprezentacija Srbije

