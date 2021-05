U subotu navečer po hrvatskom vremenu počelo je NBA doigravanje. Dallas Mavericksi priredili su svojevrsno iznenađenje na Zapadu u prvoj playoff utakmici i u seriji protiv favoriziranih LA Clippersa pobjedom od 113:103 poveli s 1:0. Clippersi definitivno po igri odgovaraju Dallasu. Luka Dončić odigrao je čudesnu utakmicu s triple double učinkom od 31 poena, 11 asistencija i 10 skokova. Bila je ovo još jedna njegova briljantna izvedba u kojoj je demonstrirao kako je jedan od najboljih igrača lige. OVDJE pogledajte njegovu “magiju” za medijske rubrike…

Prema izvještajima iz PR-a Dallas Mavericksa, kluba Marka Cubana, kontroverznog američkog milijardera pohvalio se kako je Luka postao jedan od samo dva košarkaša koji je postigao tri triple doublea u playoffu prije nego što je navršio 23. Veliki Magic Johnson ih je ostvario 11.

Per @ESPNStatsInfo, Luka Dončić is one of two players to have 3+ postseason triple-doubles before turning 23 years old.

The other player was Magic Johnson, who recorded 11. https://t.co/R07lUySK1n

