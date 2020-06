Pippen se u poznatoj utakmici protiv New Yorka u doigravanju naljutio na trenera Jacksona i nije htio ući u igru kad je ovaj odlučio posljednju akciju nacrtati za Tonija

Dolaskom Tonija Kukoča u Chicago Bullse pojavila se priča o netrpeljivosti Scottieja Pippena prema njemu. Najviše zasluga za to imao je tadašnji generalni menadžer Jerry Krause. Hrvatski velikan pak otkrio je da to nije bilo tako u razgovoru za Sportklub.

“Stalno govorim i uvijek ću reći – on mi je najviše pomogao od svih suigrača u Chicagu. On je dobra osoba, nesebičan, ali jednostavno iz nekih razloga on ima netrpeljivost prema menadžmentu i Jerryju Krausu. Kada sam došao, doveden sam kao Krausov igrač, pojavile su se neke njegove izjave, čisto da se napravi neka pompa, ali u niti jednom trenutku nisam osjetio da on ima nešto protiv mene. Ako mi je netko pomogao da se naviknem na NBA košarku i neke stvari posložim u svojoj glavi to je bio Scottie Pippen”, rekao je Kukoč.

No nije sve bilo idealno, Pippen se u poznatoj utakmici protiv New Yorka u doigravanju naljutio na trenera Jacksona i nije htio ući u igru kad je ovaj odlučio posljednju akciju nacrtati za Tonija. Pippen nije htio ući u igru, a Kukoč je taj šut pogodio. Kako je otkrio, Pippen mu taj dan nije ni čestitao.

KUKOČ PRIZNAO DA JE TEK U DOKUMENTARCU SAZNAO NEKE STVARI O SVOJOJ MOMČADI: ‘Jordanu je to bilo teško razumijeti’

‘Tko zna što bi bilo da sam promašio’

“Svi su znali što ćemo odigrati. Četvorica budu na vrhu reketa, trojica se rastrče, a četvrti primi loptu i pokuša pogoditi. Kada je Phil rekao Scottieju da će on izvesti aut, a ne šutirati, Scottie se naljutio i rekao da će ostati na klupi. To nas je malo šokiralo. Srećom, ja sam pogodio taj šut jer tko zna što bi bilo da ga nisam pogodio. Mislim da je Phil to odlučio jer je Pippen tri-četiri napada prije toga pokušao sam završiti i promašio je”, otkrio je Kukoč te prepričao što se događalo u svlačionici nakon toga.

“Bilo je dosta živo i dosta je ljudi pričalo u svlačionici tu večer. Cartwright je imao najznačajniji govor. Spomenuo je kako su oni svi zajedno gradili momčad sve te godine. Nakon šest, sedam, osam godina u kojima su se osjećali kao braća, rekao je Pippenu da on nema pravo u tom jednom svom trenutku ljutnje to sve pokušati srušiti. I to se odrazilo na njega i sutradan je već odigrao odličnu utakmicu. Onda se sve smirilo”, zaključio je Kukoč.