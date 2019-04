PERASOVIĆ TEŠKIM PORAZOM STARTAO SERIJU PROTIV CSKA: Fener zamrznuo Žalgiris na -33

Uzbudljivo u Euroligi

Košarkaši moskovskog CSKA i turskog Fenerbahčea iskoristili su prednost domaćeg terena i ostvarili uvjerljive pobjede u prvim utakmicama četvrtfinala košarkaše Eurolige. CSKA je sa 94-68 nadigrao španjolsku Baskoniju, a Fener je sa 76-43 bio bolji od Žalgirisa.

Baskonia, momčad koju vodi hrvatski trener Velimir Perasović, držala je rezultatsku neizvjesnost u prvih 20 minuta dvoboja. No, Moskovljani su u trećoj četvrtini ubacili 29, a primili samo 12 koševa i na taj način slomili otpor gostiju.

Rodriguez najbolji u utakmici

Sergio Rodriguez sa 19 koševa i pet asistencija te Corey Higgins sa 12 i Nando De Colo sa 11 poena predvodili su CSKA do pobjede. Kod Baskonije najbolji je bio Shields sa 17 koševa.

Fenerbahčeu je jedno poluvrijeme bilo dovoljno za slamanje otpora momčadi iz Kaunasa. Nakon 15-13 u prvih deset minuta, momčad Željka Obradovića je u drugoj četvrtini ostavila Žalgiris na samo osam koševa, a ubacila 23 te uvela utakmicu u ‘mirne vode’. Litavci su dvoboj završili sa samo 43 koša, a Marius Grigonis je sa 10 poena bio jedini dvoznamenkasti strijelac gostiju.

Nikola Kalinić je ubacio 16, Marko Gudurić 13, a Erick Green 12 koševa za Fenerbahče.

Real Madrid će ugostiti Panathinaikos

U srijedu su na rasporedu prve utakmice u preostala dva četvrtfinalna para: Anadolu Efes je domaćin Barceloni (19 sati), a Real Madrid će ugostiti Panathinaikos (21.15).

U četvrtak će u Moskvi i Istanbulu biti odigrane druge utakmice u parovima CSKA – Baskonia i Fenerbahče – Žalgiris.

Na Final Four, koji će biti odigran od 17. do 19. svibnja u Vitoriji, plasirat će se one četiri momčadi koje prve ostvare tri pobjede.