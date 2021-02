PAU GASOL VRATIO SE U BARCELONU: Legendarni Španjolac potpisao do kraja sezone

S reprezentacijom je Pau Gasol bio svjetski prvak (2006.), trostruki prvak Europe (2009., 2011. i 2015.) i osvajač tri olimpijska odličja, dva srebra 2008. i 2012. te bronce 2016

Najtrofejniji i najbolji španjolski košarkaš svih vremena 40-godišnji centar Pau Gasol vratio se u Barcelonu, objavio je u utorak njegov matični klub.

U Barceloninom priopćenju se navodi da će Gasol ostati u klubu koji je napustio prije dva desetljeća do 30. lipnja ove godine.

Gasol je u Barceloni igrao od 1999. do 2001., a po tom je 18 sezona proveo u NBA ligi, gdje je s Los Angeles Lakersima osvojio dva naslova (2009. i 2010.), odigrao 1362 utakmice i šest puta bio biran za All-Stars dvoboj. Bio je treći izbor NBA drafta 2001., a izabrali su ga Memphis Grizzlies za koje je igrao do 2008. kad je razmijenjen i poslan u Los Angeles Lakerse u kojima je bio do 2014. Tad je prešao u Chicago Bullse, a 2016. je prešao u San Antonio Spurse. Njegov posljednji klub u najboljoj košarkaškoj ligi svijeta bili su Milwaukee Bucksi za koje je odigrao tek tri utakmice.

Gasol zbog ozljede stopala nije zaigrao dvije godine, od ožujka 2019.

Legenda Barce

Tijekom svoje tri sezone koje odigrao u dresu Barcelone Gasol je osvojio dva naslov prvaka Španjolske (1999. i 2001.) te jedan Kup kralja (2001.). U svojoj posljednjoj sezoni u Blaugrani bio je proglašen za najboljeg igrača ACB lige i u Kupu kralja, a suigrač mu je bio današnji Barcelonin trener Šarunas Jasikevičius. Od bivših suigrača u Barceloni će ga dočekati NIkola Mirotić, s kojim je dijelio svlačionicu u Chicagu i Milwaukeeju te u španjolskoj reprezentaciji.

S reprezentacijom je Pau Gasol bio svjetski prvak (2006.), trostruki prvak Europe (2009., 2011. i 2015.) i osvajač tri olimpijska odličja, dva srebra 2008. i 2012. te bronce 2016.