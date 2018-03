NOKAUTIRANI IGRAČ SPLITA ZA NET.HR: ‘Pa, tko normalan ide šakom u košarkaškoj utakmici na nekoga?! Ali, više boli poraz, nego udarac’

Mate Kalajžić za Net.hr prokomentirao je jučerašnji incident u kojem je dobio udarac u glavu

Sramotan incident dogodio se za vrijeme nedjeljne utakmice 19. kola hrvatske A1 lige između Splita i Zadra na Gripama. Pri vodstvu Zadrana u posljednoj čevrtini od 95-64 zaiskrilo je na terenu između Zadrova Amerikanca Prestona Knowlesa i Splitova Pavle Marčinkovića.

Pale su i šake među njima dvojicom, a najteže je prošao domaći igrači Mate Kalajžić koji je, u trenutku obračuna između Marčinkovića i Knowlesa, “popio” jedan desni dirket. Bio je to klasični nokaut.





Metež na parketu

Kalajžić se odmah srušio na parket, primio za lice, ali ubrzo se pridigao i krenuo u obračun. Nastao je pravi metež i opća tučnjava na cijelom terenu, uletjeli su igrači s klupe, a velika većina njih dobila je isključenje te su poslani u svlačionicu.

Situacija se na terenu ipak primirila zahvaljujući iskusnijim igračima jedne i druge momčadi, a nakon desetak minuta “sudačkog vijećanja” isključeno je šest košarkaša Splita i osam Zadra, pa se do kraja igralo četiri na četiri.

Sve je podsjetilo na incident od prije deset godina

Sve je jučer podsjetilo na incident od prije deset godina kada su na utakmici Split – Cibona na Gripama glavni akteri bili također Amerikanac Rawle Marshall iz zagrebačkog sastava i tada Splitov igrač Siniša Štemberger.

Marshall je tad u naguravanju udario Štembergera. Riječanin je pokušao uzvratiti karate potezom, ali ubrzo je završio na parketu i na kraju izvukao deblji kraj. Marshall mu je razbio arkadu, danima se pisalo o incidentu kakav se u “Hrvatskoj na sportskim borilištima ne pamti”, kako su tad bili izvještavali mediji…

Javio nam se i sam Mate Kalajžić koji nam je dan nakon incidenta, kad su se emocije slegnule, kazao:

“Evo, živ sam. Malo boli brada, ali srećom nije dobro ‘uvatio’. Malo sam više dobio po vratu. Tako da sam dobro prošao”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Mate Kalajžić koji je nakon utakmice, još vruć, izjavio kako mu je “žao što glava nije pukla malo jače”, jer bi možda tada Knowles bio kažnjen sve do doigravanja…

‘On je bio u gardu, ja sam naletio’

“Ma dobro, to sam rekao u afektu. Reagirao sam tako. Vidio sam video incidenta, sad kad sam ga pogledao hladne glave, ispalo je to da je on već bio spreman u gardu nakon sukoba s Marčinkovićem. Ja sam se samo tu našao. Došao sam misleći ih razdvojiti, sve je išlo prema incidentu. On je očito mislio da ga netko s leđa ide napasti i reagirao je tako kako je reagirao. Sad kad je glava hladnija, ne mogu ga baš niti kriviti. Ali opet, pa tko normalan ide šakom u košarkaškoj utakmici na nekoga?! Meni nije niti na kraj pameti bilo da ću dobiti šakom u glavu za vrijeme utakmice”, jasno nam je dao do znanja Kalajžić i dodao:

“Meni su ruke bile dolje, nisam bio u ikakvom gardu, nisam se išao tući. Ali eto, dobio sam udarac. Ne znam što da kažem uopće. Tužba? Ma kakva tužba, sve je to sport. S moje strane tužbi neće biti. Malo je grubo izgledalo, znale su se događati i puno gore stvari. Nije to ništa strašno. Bit će to sve dobro. Ružno je sve izgledalo, sve se i gledalo na TV-u, malo je s te strane nezgodno. Glupo je malo sve ispalo. Nisam još razgovarao sa suigračima nešto previše o tome, više sam nakon utakmice razgovarao sa Zadranima koji su mi kazali da se ne osvrćem, da se ne obazirem na to, da ima on incidenata još od prije. Tako da ne ispadne da sebe zeznem za sezonu ili nešto. Poslije nokauta, došli su mi suigrači, pitali kako sam. Ali, bio je tu i veliki poraz, tako da nismo o tome niti pričali. Više boli poraz, nego udarac. Ovo kao da je ‘prišminkalo’ naš poraz. Malo ga gurnuo u stranu. Bilo bi nam bolje da malo više o tome razmišljamo, nego da se sad o ovome priča. Zadru čestitam na zasluženoj pobjedi”, zaključio je Mate Kalajžić.

U Zadru o incidentu još – šute

Kontaktirali smo i sportskog direktora Zadra Branimira Longina da nam prokomentira incident i sljedeće klupske korake. Javio nam se za vrijeme sastanka upravo o spomenutom i samo nam je kratko kazao:

“Evo, upravo imamo sastanak glede toga. Ne možemo još davati nikakve izjave. Ne znamo još ništa što će biti s njim, sve je još svježe. Ne znamo još odluku. Kad doznamo odluku, onda ćemo moći nešto komentirati”.