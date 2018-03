OVO ĆE BITI SPEKTAKL: Zdravko Mamić dobio konkurenciju po ludosti, više ništa neće biti isto

Foto: Screenshot: You Tube

Autor: Silvijo Maksan 08:55 24.09.2015

Cedevita je dovela još jedno pojačanje za nadolazeću sezonu. On je bivši talijanski košarkaš i talijanski reprezentativac Gianmarco Pozzecco koji će vršit funkciju pomoćnog trenera u klubu i biti desna ruka treneru Veljku Mršiću.

Na prvi pogled sve izgleda normalno, no već njegov nadimak “Atomska muha” daje do znanja da je njegova priča uistinu zanimljiva A kad se ode na You Tube i pogledaju njegovi klipovi, onda vidimo o kakvom se zanimljivom treneru radi.

Naime, Talijan je totalno luda osoba. Prije par godina imao je spektakularne presice i proslave pobjeda. Totalno lud lik. Pomalo nas podsjeća na Zdravka Mamića.





Zdravko style na talijanski način

Znači, na presicama radi šou, poludi zbog ničeg, sumnjamo da tako dobro trga košulje na aerodromima kao Zdravko i da ima direktnu komunikaciju s Bogom, ali možda nas Talijan iznenadi i na tim područjima. Sve u svemu, lik je i više nego zanimljiv.

Tko zna, možda njegov karakter bude pozitivno djelovao na košarkaše Cedevite koji će i ove sezone lovit titulu prvaka Hrvatske, a pokušat će ostvarit što bolji rezultat u ABA ligi kao i u Euroligi.

Pogledajte i sami neke od njegovih zanimljivih ispada…