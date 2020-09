OTKRIVAMO ISTINU O SLUČAJU KOJI JE ODJEKNUO HRVATSKOM: Priča je nešto drugačija od one koja je osvanula u medijima

View this post on Instagram

Marko Arapović, 24-godišnji krilni centar pojačanje je Splita za predstojeću sezonu. Arapović je igrao za sve reprezentativne kategorije, a u klupskoj karijeri nosio je dres Cibone, Cedevite i Galatasaraya. Marko, dobrodošao na Gripe! – Sretan sam što stižem u Split, imao sam dosta ponuda iz inozemstva, ali dopala mi se Splitova filozofija, sviđa mi se kako je momčad lani igrala. Tražio sam sredinu u kojoj mogu pokazati sve što znam, to sam sa Splitom i dobio, siguran sam da imamo momčad za velike stvari – rekao je Arapović, koji će nositi žuti dres s brojem 0.💛👋👍💪✌️👏🏀 #kksplit #višeodkošarke #ajmožuti #žutaobitelj #jednomžutiuvijekžuti