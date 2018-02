OTKAZI KOŠARKAŠA OPET RADE PROBLEME IZBORNIKU SKELINU: ‘Ne poklapaju mu se planovi s reprezentacijom, ne osjeća se dobro…’

U Zadru je održana konferencija za medije s čelnicima Hrvatskog košarkaškog saveza

Hrvatska košarkaška reprezentacija 23. i 26. veljače igra dvije važne utakmice protiv Rumunjske i Nizozemske u sklopu skupine D kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje je sljedeće godine održava u Kini. Prva utakmica protiv Rumunjske igra se u petak s početkom u 18 sati u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru.

Povodom ove dvije utakmice, u Zadru je održana konferencija za medije s čelnicima Hrvatskog košarkaškog saveza te izbornikom Ivicom Skelinom.



“Ovo nam je najvažniji projekt u ovom trenutku”

“Ovo nam je najvažniji projekt u ovom trenutku koji dosta toga generira. Osjeća se velika želja i napetost, što me veseli. Nadam se da ćemo slaviti u oba susreta i da ćemo nastaviti put ka Svjetskom prvenstvu. Moja je želja da se u Dalmaciji odigraju dvije kvalitetne utakmice u jako dobrom ozračju”, rekao je tajnik HKS-a Josip Vranković.

Izbornik Ivica Skelin upoznao je javnost s popisom igrača i stanjem u reprezentaciji. Probleme u vanjskoj liniji stvaraju ozljede Popovića, Stipčevića, Katića i Ramljaka.

“Nazvao me natrag i rekao da će odbiti poziv iz osobnih razloga”

“Svi će biti oko reprezentacije, no morat ćemo ići dan za danom i vidjeti kako će se razvijati situacija s njima. Druga je utakmica za osam dana te će se naš medicinski tim pobrinuti da ih se osposobi ako ne za prvi, makar za drugi ogled”, rekao je Splićanin za klupi Hrvatske. “Igramo kod kuće i Hrvatska protiv svake reprezentacije na svom parketu mora biti favorit. Rumunji imaju dosta dobrih klupskih igrača, dobra su i kompaktna ekipa, dobro trče. Nizozemce bolje poznajemo. Oni imaju sedam-osam dobrih igrača, a glavna snaga su im visoki centri i šuterska linija. Imaju i dobrog playmakera koji dolazi iz španjolske lige,” kazao je izbornik Skelin.

Tada se dotaknuo i igrača koji neće nastupiti za reprezentaciju u ovoj akciji iako su bili u planu te se od njih očekivala značajna uloga.

“Zubčić nam je otkazao rekavši da mu se planovi ne poklapaju s planovima reprezentacije, dok je Rudež nedavno potpisao za novi klub koji ga ne pušta u reprezentaciju”, rekao je Skelin i objasnio nedolazak mladog Luke Božića.

“Zvao sam ga u subotu popodne, no nije mi se javio. Nazvao me natrag i rekao da će odbiti poziv iz osobnih razloga i da se ne osjeća dobro. U tom trenutku ni sam nisam znao što reći s obzirom na to da je bio jedan od sigurnih igrača”, objasnio je začuđeni splitski stručnjak.

“Situacija sa Simonom je komplicirana”

Problema će opet biti s ponajboljih igračem koji nastupa u Euroligi – Krunoslavom Simonom.

“Situacija sa Simonom je komplicirana. U petak igra Euroligu, a što će biti u ponedjeljak – vidjet ćemo. Nikakvog dogovora između FIBA-e i ULEB-a nema, a ja čisto sumnjam da će Efes oslabiti sebe da nas pojača. Problem je i što se utakmice turske druge lige igraju u utorak pa će nam se Fran Pilepić priključiti tek u srijedu navečer. No tu ne možemo ništa napraviti. Radi slične je situacije propustio i prošli ciklus”, rekao je izbornik.

Upitan je i Luka Žorić zbog ozljede koju je zaradio tijekom Kupa Kreše Ćosića te će se promatrati njegov oporavak.

Jedan od naših najiskusnijih igrača Marko Popović svjestan je značaja ove dvije utakmice.

“Prvi i osnovni cilj je dobiti obje utakmice. Kvalifikacije smo otvorili s dva poraza i situacija je ozbiljna,” kazao je Popović dok je Miro Bilan dodao: “Situacija u kojoj se nalazimo nije ugodna i ispred nas su dvije iznimno važne utakmice u kojima nemamo pravo na novu pogrešku.

Hrvatska je u prva dva kola upisala dva poraza. U Nizozemskoj je izgubila 61-68, a potom kod kuće od Italije 64-80.

POPIS IGRAČA:

1. Luka Babić (Ratiopharm Ulm)

2. Roko Badžim (Olimpija Ljubljana)

3. Miro Bilan (SIG Strasbourg)

4. Domagoj Bošnjak (Cibona)

5. Ivan Buva (Istanbul Buyuksehir Belediyespor)

6. Ante Delaš (Anwil Wloclawek)

7. Toni Katić (Cedevita)

8. Filip Krušlin (Cedevita)

9. Dominik Mavra (BC Lietkabelis)

10. Jakov Mustapić (Miasto Szkla Krosno)

11. Hrvoje Perić (Umana Reyer Venezia)

12. Fran Pilepić (Selcuklu Belediyesi)

13. Darko Planinić (Banco di Sardegna Sassari)

14. Marko Popović (Montakit Fuenlabrada)

15. Ivan Ramljak (Cedevita)

16. Željko Šakić (UBT Cluj Napoca)

17. Rok Stipčević (Banco di Sardegna Sassari)

18. Luka Žorić (Cibona)