OTAC DARIJA ŠARIĆA O TRADEU KOJI JE SVE IZNENADIO: ‘Bio je to šok za njega jer cijelo vrijeme su mu pričali da je on projekt Sixersa’

Ponajbolji hrvatski košarkaš Dario Šarić neugodno se iznenadio kad je saznao da napušta Philadelphiju 76-ers i postaje novi igrač Minnesota Timberwolves u zamjenu za All star igrača Jimmyja Butlera.

Philadelphia je, pak, u zamjenu za Butlera u Minnesotu poslala, osim hrvatskog košarkaša, i Rocca Covingtona, Jareda Baylessa i jedan pick na draftu. Šarićev komentar na trade možete pročitati – OVDJE.

Šarićev otac Predrag za Večernji list prokomentirao je razmjenu koja je odjeknula NBA ligom…

“Bio je to šok za njega jer cijelo vrijeme su mu pričali da je on projekt Sixersa i da se na njega najozbiljnije računa na dugi niz godina. Trener Brett Brown ga je volio pa je i suzu pustio kada se s njim opraštao, no to je Amerika. Gazde dvaju klubova su se dogovorile i ti to moraš poštivati. Pozdraviš se i ideš dalje, a Dario je već par sati poslije ulovio zrakoplov za Atlantu pa za Philadelphiju kako bi u nedjelju pokrenuo proces selidbe jer se u ponedjeljak mora pojaviti u novom klubu”, kazao je Predrag Šarić, dok je predsjednik HKS-a Stojko Vranković istaknuo:

“Kažu da je Minnesota savezna država s 10 tisuća jezera i tamo je od proljeća do jeseni jako lijepo, no zimi je iznimno hladno. U toj sezoni, kada sam ja igrao za Timberwolvese, pamtim da je jednom bilo minus 37. Moj sin Antonio rodio se tamo i to krajem listopada, a ja se sjećam da je bilo pola metra snijega. Sjećam se da zimi nisam izlazio već bih u garaži ušao u automobil i iz njega izašao u garaži dvorane. Ni u gradu ne morate izlaziti na cestu jer su sve zgrade povezane staklenim hodnicima”, rekao je proslavljeni bivši hrvatski košarkaš.