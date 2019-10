OSVANUO DRAŽENOV VIDEO KOJI JE MALO TKO VIDIO: ‘Svemu jednom mora doći kraj, pa tako i tome’

U reprezentativnoj karijeri Dražen Petrović okitio se trima olimpijskim medaljama

Na današnji dan rođen je košarkaški Mozart, prerano preminula hrvatska i svjetska košarkaška legenda Dražen Petrović, koji je proglašen najboljim hrvatskim sportašem 20. stoljeća. Rođen je u Šibeniku 1964. godine, a još kao dječak zavolio je košarku. Njegova iznimna upornost i predanost svakodnevnim treninzima uz neprijeporan talent brzo ga je vinula među najbolje u svim dobnim skupinama. U šesnaestoj je postao prvotimac Šibenke. Svojim je pogocima doveo rodni grad do naslova prvaka Jugoslavije 1983. godine Cibona i Real Madrid bili su nedostižni svim europskim klubovima u godinama kada je Dražen igrao za njihove boje. Postigavši sve u Europi, otišao je u najjaču svjetsku ligu – američki NBA.

U reprezentativnoj karijeri Dražen Petrović okitio se trima olimpijskim medaljama. Treća mu je sigurno bila najdraža. Kao kapetan hrvatske reprezentacije na njezinoj prvoj Olimpijskim igrama odveo je svoje suigrače do srebrne medalje i nezaboravnog finala protiv američkog Dream teama.

Po cijeli dan u dvorani

HRT je iz svoje arhive tim povodom izvukao zanimljiv video s Draženom.

“Košarku sam počeo igrati s 10 godina. Najviše zahvaljujući svom bratu Aleksandru koji je bio dole u Šibeniku i on je išao stalno na treninge. Ja sam mu nosio torbu i stalno smo zajedno išli… Neki su govorili da mi treba postaviti krevet u sportsku dvoranu da ne moram ići kući, da će mi donositi ručak u dvoranu. Trenirao sam sa svima, kadetima, juniorima, seniorima, sa ženskim sastavom u Šibeniku, tako da sam praktički po cijeli dan bio u dvorani”, kazao je Dražen na videosnimci HRT-a.

Zašto je igrao baš košarku

“Hoće li ti biti žao kada jednoga dana budeš samo gledatelj”, pitala ga je to jedna djevojčica. “Mislim da mi neće biti žao jer svakom aktivnom bavljenju sportom jednom dođe kraj, tako i košarci”, rekao je Dražen.

“Bez treninga se praktički ne može, međutim ima i utakmica gdje uz sav taj trening ne ide sve za rukom, i igrač se baš ne snalazi, konkretno ja. I mislim da je u tim trenucima najbitnije da igrač shvati da će mu krenuti bolje, da ima jednu sigurnost u sebe, samopouzdanje. Jer u svakom poslu, pa tako i u košarci, ima trenutaka kada ne ide, tako da iz te situacije treba što prije izaći. Normalno, sa što više treninga. Ali najbitnije je da igrač ima dovoljno samopouzdanja i da vjeruje u sebe”, govorio je prije mnogo godina Dražen.

Video pogledajte OVDJE.

“Košarku igram u prvom redu iz zadovoljstva. I kad nestane tog zadovoljstva, neću više ni igrati”, zaključio je Dražen.

Sudjelovao je Petrović svojevremeno u vrijeme velikosrpske agresija na Hrvatsku u humanitarnoj akciji “Dobro je činiti dobro”.

“Pokušali smo činiti što se više može i u početku smo pokušali objasniti Amerikancima što se događa u Hrvatskoj i konačno smo u tome uspjeli. Predstoji nam daljnja borba”, rekao je tada Dražen.

Imao je ono što drugi nisu

HRT je razgovarao i s Mirom Kotarcem, prvim njegovim trenerom.

“Dražen je imao sedam godina, a brat Aco pet godina je bio stariji. On je pokazivao takve voljne momente, a u svladavanju košarkaških elemenata, to je s takvom lakoćom rješavao. Neshvatljivo je bilo da dijete u tom uzrastu tako može baratati košarkaškom loptom. Dražen je također bio odličan učenik. On je imao što nemaju sva djeca u toj dobi. Bio je dobar učenik, košarkaš i prijatelj. Znao je on biti i drzak i bezobrazan, ali u sportskom smislu. Kada me pitaju ima li još ‘dražena’, kažem da nema. Dražen je jedan, netko može biti i bolji od njega, ali Dražen se više neće pojaviti”, kazao je Kotarac.