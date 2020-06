IVICA ZUBAC DOBIO KONKURENCIJU U CLIPPERSIMA: Osvajač srebra na EP-u, dvostruki All Star igrač i bivši član prve petorke NBA lige potpisao do kraja sezone

Francuz Joakim Noah, sin bivšeg legendarnog tenisača Yannicka, do kraja sezone će igrati za Los Angeles Clipperse, javljaju u nedjelju američki mediji.

The Clippers are locking down Joakim Noah for the rest of the season. 👀🏀 pic.twitter.com/3CRQ5nZljq

NBA ZVIJEZDA ŽELI ZAIGRATI NA FLORIDI SLJEDEĆEG MJESECA: ‘Znam da postoji rizik s ovom mojom situacijom nakon duge pauze’

Francuski centar je s Clippersima potpisao desetodnevni ugovor 9. ožujka, no nakon toga je sezona prekinuta zbog koronavirusa čime je postao slobodni igrač. Clippersi su sada odlučili ponovno potpisati s njim ugovor.

Noah je s francuskom reprezentacijom 2011. u Litvi osvojio srebrnu medalju na europskom prvenstvu. Dva je puta bio izabran u All star momčad i 2014. je bio izabran u prvu petorku lige.

After signing a 10-day contract with the LA Clippers three months ago, Joakim Noah is expected to sign for the rest of the season next week.

On what he brings to the table, and why he’s the perfect veteran for the team: https://t.co/MQxRlODUoR

— Garrett Chorpenning (@gachorpenning) June 20, 2020