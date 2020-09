SRBIN SE S OBITELJI NASTANIO U HRVATSKOJ PA NAPRAVIO MALO ČUDO: ‘Osjećam se sigurno i bezbrižno, ovdje su me privukli ljudi’

‘Ja sam iz Like ovo ljeto napravio više od 25 transfera, a najveći je Nikolin’

Neki od najvećih ovoljetnih europskih košarkaških transfera obavljeni su iz srca Like. Štoviše, iz Prokike, maloga sela u općini Brinje koje ima samo 86 stanovnika.

Marko Jelić srpski je košarkaški menadžer koji se sa suprugom i sinom u Prokikama privremeno nastanio iz više razloga. No, nije prošlo nezapaženo ni to što je Marko Jelić ovo ljeto izveo s jednim od najboljih centara u Europi Nikolom Milutinovim kojem vodi karijeru.

Naime, njegov prelazak iz Olympiakosa u moskovski CSKA, uz potpisan trogodišnji ugovor, ocijenjen je najskupljim ovoljetnim prelaskom u europskoj košarci.

“Ja sam iz Like ovo ljeto napravio više od 25 transfera, a najveći je Nikolin. On nikad nije sumnjao u moje odluke, a ja nikad nisam sumnjao u njega. Osim toga, njegovi su roditelji primjer ljudi koji su samo roditelji i ništa više. Njima je važno da im je dijete zdravo i sretno, a sve ostalo stvar je njegova rada i našeg zajedničkog planiranja”, kazao je Marko Jelić u razgovoru za Večernji list.

Marko Jelić kazao je kako se u Lici osjeća sigurno i kako mu je ovdje lijepo. Inače, u Lici su Jelići zapeli zbog koronavirusa, jer je ta hrvatska regija bila korona free.

‘Osjećam se potpuno sigurno i bezbrižno’

“Osjećam se potpuno sigurno i bezbrižno. U kući naših prijatelja imali smo zaista veliki komfor, sve uvjete za odmor, a ja sam čak imao i svoj ured. Što je najbitnije, ljeto je najstresniji dio godine jer se dogovaraju novi ugovori pa je meni jako bitno da imam svoj mir, ali mi je bitna i energija ljudi kojima sam okružen. Koristio sam sve blagodati Like za potiskivanje stresa, puno sam se šetao šumom, vozio quad po Velebitu, odlazio na brzinska kupanja u Senj ili Zadar, gdje je moj prijatelj Stojko Vranković. Osim prirodnih ljepota Like, okolnih brda i šuma, ono što me najviše privuklo su ljudi”, rekao je Jelić i dodao:

“Mi smo zapravo došli na svadbu Ivanova sina Jakova, kojem sam ja menadžer, i plan je bio da ostanemo pet-šest dana te produžimo za Trebinje, no kako se i u Beogradu i u Republici Srpskoj dogodio drugi val koronavirusa, zbog supruge i sina procijenio sam da ćemo tu biti najsigurniji. Štoviše, sve to vrijeme boravka u Lici nisam morao nositi masku, čak sam i izbjegavao slušati vijesti o koronavirusu. Kada bih čuo da u mom Beogradu nema noćnog života, da su zavladali apatija i strah, sve bi mi to bilo nekako daleko”.

Valja spomenuti kako je Marko Jelić menadžer i Darku Planiniću (Zadar), Antoniju Vrankoviću (Split), ali i jednom od najboljih hrvatskih košarkaša Anti Tomiću.