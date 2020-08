ORLANDO ŠOKIRAO BUCKSE NA OTVARANJU PLAYOFFA: Iznenađenje u NBA ligi, Vučević pružio partiju za pamćenje; ‘Igrao je van svake pameti’

Veliko iznenađenje u NBA ligi. Momčad Orlando Magica, inače osma na Istoku u regularnom dijelu sezone, pobijedila je ekipu s najboljim skorom u osnovnom dijelu sezone i jednu od TOP contendera za naslov prvaka NBA-a Milwaukee Buckse 122:110 na otvaranju doigravanja, i tako povela u seriji 1:0. Orlando je vodio većim dijelom susreta. OVDJE možete pogledati što se sve događalo u ovom dvoboju…

Ovaj intrigantni rezultat koji se dogodio kasno sinoć po hrvatskom vremenu leži u tome što se Bucksi, momčad koja lovi naslov prvaka lige, prvi još tamo od 1971., ne mogu osloniti na prednost domaćeg parketa u Orlandu “pod balonom”.

