ŽIVIO JE U PRIKOLICI S MAJKOM KOJA SE ŽRTVOVALA ZA NJEGA: Sad je sve došlo na naplatu; ‘Ona je moja stijena, sve radim za nju’

Košarkaši Miami Heata noćas su po hrvatskom vremenu u Orlandu, nakon velikog preokreta u posljednjoj četvrtini, pobijedili Boston Celticse 125:113 i s ukupnih 4-2 u pobjedama izborili veliko finale protiv LA Lakersa. Prva utakmica finalne serije igrat će se u noći sa srijede na četvrtak.

Ključni čovjek u seriji Heata 26:6 bio je Bam Adebayo, koji je nakon posljednjeg vodstva Celticsa zabio ili asistirao za idućih 11 poena Heata, zaključno s dodavanjem za tricu Duncana Robinsona za 107:102.

BAM ADEBAYO TONIGHT:

32 Points

14 Rebounds

5 Assists

73% FG% (11-15)

91% FT% (10-11)

•10th double double in these playoffs.

•Career high in PTs.

•1st career 30/10 game in playoffs.

The Miami Heat advance to the Finals for the first time since 2014, will face the Lakers. pic.twitter.com/DaPdVQ1GyV

— NBA Stats (@DailyNBAStats) September 28, 2020