‘ON JE NAJGORI KOŠARKAŠ U NBA POVIJESTI’: Pogledajte sulude poteze zbog kojih se košarkaški svijet sprda s igračem Bullsa

Nije ova sezona baš blistava za Chicago Bullse. Slavni NBA klub trenutno je u donjem dijelu ljestvice Istočne konferencije bez pravog igračkog kadra da bi konkurirali za ozbiljne playoff pozicije, posljednjih je dana na sebe pozornost skrenuo jedan igrač Bullsa.

Denzel Valentine igra svoju četvrtu sezonu u NBA ligi, a sve ih je proveo u dresu Chicaga. Ni po čemu poseban i skroman u učinku, ovaj krilni igrač uspio je natjerati fanove da pokrenu na Twutteru raspravu je li on najgori igrač NBA lige u povijesti.

Na sebe je pozornost skrenuo dvama suludim potezima u posljednjih nekoliko dana. Valentine je protiv Miamija u samoj završnici utakmice, nakon što su Bullsi rovali i kopali da se vrate u utakmicu, pokušao zabiti jednu nemoguću tricu, a njegova lopta nije ni došla do koša.

"Nooo nooo nooo." Still thinking about this shot by Denzel Valentine last night 😅 pic.twitter.com/JdTQHu8Q54 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2021

Pokrenuo se razgovor

A onda je i pokrenuta rasprava na Twitteru, a ovaj potez je bio argument. Umjesto laganog polaganja Valentine je išao tražiti nekoga dodavanjem kroz noge, ali našao je samo protivničke igrače:

Denzel Valentine is the worst player in NBA history. A thread: pic.twitter.com/OZDc9rWvc5 — dustin. (@DMFrank_) April 25, 2021

Jasno je onda da su reakcije navijača Bullsa na internetu ovakve:

Denzel Valentine wouldn’t even get a rotational spot in the euroleague — Wami🌟 (@WamiWaynwiedWo) April 25, 2021

Getting ready to watch the bulls but istg if Denzel valentine plays one second I’m turning it off — barlos (@drugglos) April 26, 2021