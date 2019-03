OMJEROM NAJBOLJA MOMČAD LIGE ISPISALA POVIJEST: Ovo se ne pamti. Imali su dosad 0-77

Ivica Zubac napravio novi korak prema doigravanju sa Clippersima

Osam utakmica odigrano je u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta u noći sa petka na subotu, a na parkete NBA lige izlazila su i dvojica hrvatskih košarkaša.

Uspješniji i momčadski, u smislu pobjede, i statistički bio je centar Los Angeles Clippersa Ivica Zubac koji je u pobjedi svoje momčadi 128-121 protiv Chicago Bullsa postigao devet poena i uhvatio sedam lopti pod obručima. Odigrao je Zubac nešto više od 23 minute kao startni centar tima koji se novim slavljem dodatno učvrstio na osmoj poziciji ljestvice klubova Zapadne konferencije.

Komotna situacija

Na ruku Clippersima idu i porazi najvjernije pratnje, odnosno devetoplasiranih Sacramento Kingsa i jedanaestoplasiranih gradskih rivala Lakersa. Koliko je pozicija Clippersa, koji drže posljednje mjesto konferencijske ljestvice za ulazak u doigravanje, komotna reći će i podatak da je nakon 70 odigranih utakmica njihov omjer 40-30 izgrađen na sedam pobjeda više i pet poraza manje od Kingsa.

Harden uništio Sunse

Dragan Bender i njegovi Phoenix Sunsi davno su se oprostili od šanse da će igrati u doigravanju. Posljednjeplasirana momčad Zapada je na omjeru 16-54 i zapravo su samo New York Knicksi slabiji od njih u cijeloj ligi. Kako bilo, Sunsi su upisali novi poraz, sad protiv Houston Rocketsa u čiju je 108-102 pobjedu James Harden ugradio 41 koš, devet skokova i jedanaest asistencija.

Bender je bio starter poraženog tima, odigrao je više od 20 minuta te postigao četiri poena uz šest skokova te po dvije asistencije i osvojene lopte.

Giannis i društvo za povijest

‘Luda’ su utakmicu odigrali Miami Heat i Milwaukee Bucksi, a poslužila je ona momčadi koju obično (a tako je bilo i sada) predvodi Giannis Antetokounmpo da ispiše povijest. Grčki je košarkaš ostao na korak do triple-doublea s 33 poena, 16 skokova i devet asistencija u 113-98 pobjedi. No kakvoj…

Bucksi su na poluvremenu zaostajali 20 poena da bi u nastavku igre ubacili 71 i primili tek 36 poena. Ovo znači i da je izjednačen rekord kluba kad je preokret iz takvog ponora u drugom poluvremenu u pitanju. Točnije, kada su na poluvremenu imali -20 samo su jednom stigli do pobjede i to davne 1977. godine protiv NY Knicksa kada su od 52-72 došli do 124-123.

Koliki je ovo bio pothvat reći će i sljedeće – Bucksi su do ove utakmice bili na omjeru 1-100 ukupno, od čega 0-77 na gostovanjima u pobjedama pri zaostatku od 20 razlike na poluvremenu.

NBA liga, rezultati:

Detroit Pistons – LA Lakers 111-97

Philadelphia 76ers – Sacramento Kings 123-114

Washington Wizards – Charlotte Hornets 110-116

Houston Rockets – Phoenix Suns 108-102

Miami Heat – Milwaukee Bucks 98-113

New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers 110-122

San Antonio Spurs – New York Knicks 109-83

LA Clippers – Chicago Bulls 128-121