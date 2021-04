ODRŽAN ŽDRIJEB ZA EUROBASKET: Hrvatska doznala s kim će igrati u skupini i u kojem gradu

U glazbenoj dvorani Verti u Berlinu u četvrtak je održan ždrijeb skupina za Europsko prvenstvo 2022 koje na rasporedu od 1. do 18. rujna 2022. Domaćini skupina su Köln (Njemačka), Milano (Italija), Tbilisi (Gruzija) i Prag (Češka), a finalna faza igra se u Berlinu.

Hrvatska će tako igrati u Milanu u skupini C s Grčkom, Italijom, Estonijom, Ukrajinom i Velikom Britanijom.

Ovo se prvenstvo trebalo se, inače, održati prošle godine no zbog pandemije je odgođeno za ovu godinu. Naslov prvaka brani Slovenija. Sustav natjecanja jednak je kao i na zadnjem prvenstvu koje je igrano 2017. Četiri najbolje reprezentacije iz svake skupine plasirat će se u osminu finala koje će se igrati u u dvorani Mercedes Benz u Berlinu s kapacitetom od 14.500 gledatelja.

A zbog situacije s COVID-19 u Njemačkoj, izvlačenje je održano iza zatvorenih vrata, uz prisustvo samo četiri nacionalna saveza domaćina prvenstva i ograničen broj gostiju.

Jakosne skupine su određene prema FIBA-inoj svjetskoj ljestvici, a Hrvatska se našla u trećoj.

