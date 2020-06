ODLUČENO JE – NBA IDE U DISNEYLAND: Ovo su ključni datumi u nikad viđenom formatu lige

Najjača košarkaška liga na svetu (NBA) nastavit će se krajem srpnja u Disneylandu u Orlandu i to sa samo 22 kluba koji konkuriraju za doigravanje, objavio je ESPN.

Vodstvo NBA lige je doniijelo odluku da će se natjecati samo one ekipe koje su osigurale ili imaju mogućnost za doigravanje. Tako će u nastavak sezone 13 klubova iz Zapadne konferencije i devet iz Istočne, a oni će odigrati osam utakmica koje će odrediti 16 sudionika playoffa, koji će se igrati normalno kao i prošlih sezona.

Sources: The NBA informed the Board of Governors of scheduled dates:

– Training camp: June 30, July 7 travel to Orlando

– 2019-20 season: July 31

– Free agency: Oct. 18

– 2020-21 targets: Nov. 10 training camp, Dec. 1 opening night (can remain fluid)

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2020