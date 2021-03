Košarkaši Utah Jazza, momčadi s najboljim skorom u NBA ligi (33-11), noćas po hrvatskom vremenu u svojoj su dvorani u Salt Lake Cityju pobijedili Memphis tijesno 117:114, za svoju 18 uzastopnu domaću pobjedu. Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović u pobjedi je svojih Jazzera bio treći najbolji strijelac svoje momčadi, ukupno peti u susretu. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke dvoboja.

Big credit to Bojan Bogdanovic: Ever since he made comments about the ways he needed to change his game, he's been true to them. He's playing differently, and it shows. Love how aggressively he's finding mismatches in the post, especially.

— Ben Dowsett (@Ben_Dowsett) March 27, 2021