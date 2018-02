ODBILI SU REPREZENTACIJU NA POMALO SRAMOTAN NAČIN: Prvi donosimo detalje odbijenice koja je odjeknula Hrvatskom

Kontaktirali smo sportskog direktora Zadra Branimira Longina kako bi objasnio nastalu situaciju oko Luke Božića koja je izazvala zanimanje medija

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Ivica Skelin ponovno se našao u problemima u vidu otkaza igrača za kvalifikacijske utakmice za SP 2019. Hrvatska će 23. i 26. veljače igrati protiv Nizozemske i Rumunjske u Zadru u susretima koje nikako ne bi smjela izgubiti želi li osigurati put u Kinu.

Dobra vijest za Skelina je ta što su se ovoj reprezentativnoj akciji odazvali neki čak i ozlijeđeni igrači, ali u prvi plan ponovno su izašli otkazi bez pravog opravdanja. Sve već itekako narušava kult reprezentacije, odnosno ono malo što je od tog kulta i ostalo…





“Zubčić nam je otkazao rekavši da mu se planovi ne poklapaju s planovima reprezentacije”, rekao je Skelin u ponedjeljak na presici u Zadru i objasnio nedolazak mladog Luke Božića, što je privuklo najviše pozornosti jer njegov otkaz nije opravdan.

Skelin je ostao začuđen

“Zvao sam ga u subotu popodne, no nije mi se javio. Nazvao me natrag i rekao da će odbiti poziv iz osobnih razloga i da se ne osjeća dobro. U tom trenutku ni sam nisam znao što reći s obzirom na to da je bio jedan od sigurnih igrača”, objasnio je pomalo začuđeni splitski stručnjak.

Kako bi doznali o čemu se tu točno radi, kontaktirali smo sportskog direktora Zadra Branimira Longina koji je za nas izdvojio vremena kako bi objasnio nastalu situaciju oko Luke Božića. Ili bar pokušao objasniti. Otkrio nam je i neke detalje…

“Luka se ne javlja nikome. Evo, meni se jučer javio nakon pet poslanih poruka. Morao mi je dati neki razlog zašto je odbio reprezentaciju”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Branimir Longin i nastavio:

‘Zatražio je dan i pol, dva duže odmora nego ostatak ekipe’

“Zvali su ga ljudi, nikome se nije javio. Znam i da je otišao doma u Bjelovar, ima nekih obiteljskih problema. Detalje, iskreno, ne znam. Javio se i treneru Nagliću i izborniku Skelinu da će otkazati reprezentaciji jer ima nekih neodgodivih obiteljskih problema u Bjelovaru. Zatražio je dan i pol, dva dana duže odmora nego ostatak ekipe, a okupljamo se danas. Sugerirali smo mu da bi bilo dobro da se priključi reprezentativnoj akciji, bez obzira na sve, pad forme, bilo kakav problem koji ga muči. Smatramo da bi mu reprezentacija dobro došla. Na kraju krajeva, on je i potreban reprezentaciji. Međutim, on je to onako baš odbio i kazao da nikako ne može, da nije koncentriran, da nije spreman, da ima obiteljskih problema. Eto, to je bilo njegovo neko objašnjenje”, rekao nam je Longin.

Luku se zvali i neki iz reprezentacije i kluba, njima se nije javio. I mi smo ga pokušali kontaktirati, ali nam nije odgovorio na poruku i pozive. Luka Božić mladi je igrač. Pred njim je čitava karijera. Momak ima talenta, ima potencijala, ali, očito, ima i – problema! I to ne samo obiteljskih. Svatko ima problema, svatko ima pravo na rješavanje istih.

No, smatramo kako bi svatko morao objasniti razloge otkazivanja reprezentaciji i navesti ih. Prvenstveno za dobrobit sebe, a onda zbog same reprezentacije koja bi svakome trebala biti svetinja. Ovo što su napravili Zubčić, inače sjajan dečko i dobar košarkaš, i Božić, šamar je ugledu nacionalne momčadi koja se trenutno nalazi u problemima.

‘Ne uklapa mi se u planove i ne osjećam se dobro?!’

“Ne uklapa mi se u planove i ne osjećam se dobro” nisu adekvatna opravdanja. Mogli su se momci bar i potruditi biti korektniji i konkretniji u svojim odbijenicama. I za kraj citirat ćemo Brunu Kovačevića koji je 2007. godine u udarnom terminu nacionalne televizije, doduše malo olako, podijelio moralne šamare i javno etiketirao starijeg brata Žižića, Nikolu Vujčića, Gordana Giričeka i Dalibora Bagarića zbog otkazivanju tadašnjem izborniku Jasminu Repeši.

Naravno, bez degutantnog i patetičnog spominjanja “mrtvih kostiju” i “polaganja života kako bi oni mogli igrati za Hrvatsku”, a “koji su utkani u taj isti dres koji su oni sad odbili”, kako je to, možda pomalo nespretno, tada bio istaknuo kolega Kovačević:

“Sjeća li se tko kad su Ivano Balić i Pero Metličić otkazali Červaru? Frano Vićan Rudiću? Boban i Šuker Blaževiću? Nije li Janica osvajala svjetske medalje 2003. u St. Moritzu, a na nogama nije mogla stajati? Sjećate li se Gorana koji je kao 125. igrač svijeta s Draženovim posterom u sobi osvojio Wimbledon? Gospodo košarkaši, zastava je svetinja, a himna je život”!

Na kraju krajeva, pogledajte samo stanje na ljestvici dolje i sve će vam biti jasno.