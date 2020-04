‘Moj otac Ante, koji me uveo u sport, ima 82 godine i volio bih da se to dogodi dok je živ’

Iako je bio jedan od najvažnijih košarkaša u drugom trostrukom uzastopnom osvajanju svjetskih naslova Chicago Bullsa, nekadašnjem najboljem šestom igraču NBA lige, Toniju Kukoču nanesena je nepravda.

Posljednja kad je izrezan s promotivnih plakata i grafičkih izvedenica naslovnica covera za aktualni hit dokumentarac u nastavcima pod nazivom “Posljednji ples” (The Last Dance) o šampionskoj generaciji Jordanovih Bullsa od uglednog američkog ESPN-a, a čije prve četiri epizode možete pogledati i na Netflixu.

Još uvijek čeka na Kuću slavnih

Međutim, ona najveća nepravda je što još nije primljen u košarkašku Kuću slavnih (Hall of Fame). ESPN proteklih dana secira dosadašnjih 4 premijerno prikazanih epizoda prve sezone (po dvije svake nedjelje u posljednjih 2 tjedna na ESPN-u, ukupno sezona ima 7 epizoda), pa se tako bave i slavnim Splićaninom, najtrofenijim europskim košarkašem i vjerojatno najtalentiranijim igračem ikad izvan Amerike. Talent koji je imao u sebi i disciplinu, malo je tko imao. Tek Dražen Petrović uz njega…

Put do zvijezda bio je trnovit. Nije mu bilo lako po dolasku u Chicago 1993. Morao je dokazati da je Jerry Krouse bio u pravu što je toliko inzistirao na njegovom dovođenju, kao i to da je spreman igrati u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Uz predznak u Jordanovim i Pippenovim očima “Krousevog igrača, miljenika”, koji su kod generalnog direktora htjeli bolje ugovore, posebno to vrijedi za Pippena, morao je nabiti kile kako bi igrao što bolje pod košem, kako bi igrao na visokom nivou obranu protiv velikih dečki.

Uz to, morao je dokazati i Pippenu kako je bio u krivu kad je rekao da ne može čuvati niti stolicu. Prošao je Toni sve ono, i više, što prolaze novaci u ligi. Pa je tako kao rookie nosio torbe igračima i išao po hranu veteranima u momčadi, piše ESPN.

Bio je “mali od palube”, rekli bi u Dalmaciji.

‘Shvatio sam da ću morati zaslužiti poštovanje’

“Shvatio sam da ću morati zaslužiti poštovanje”, objašnjava Kukoč u razgovoru za ESPN.

“Došao sam u najbolju momčad na svijetu. Morate odbaciti sva priznanja i ponos koji ste nosili do tad. Nije važno jeste li bili dobri u Europi, važno je kako ćete igrati u Americi. Nisam imao problem s tim, niti malo”…

Reći da je Kukoč dobar u Europi, bilo je veliko ponižavanje u tom trenutku. Iako je osvojio sve što se moglo osvojiti u Europi, i individualno i momčadski, bilo u klubu i reprezentaciji, u NBA ligi sve to trebaš ponovno pokazati. Kao da počinješ ispočetka. Što si do tada osvojio, Amerikancima nije bitno jer to isto žele u svojoj ligi, u svom klubu…

Ono što je Tonija krasilo u igri bile su asistencije i osjećaj za prostor, dodavanje, suigrača, kretanje u linijama i u obrani i u napadu, izlaženje na “pick and roll”, “pick and pop”, što god hoćete…

“Bio je europski Magic Johnson“, rekao je slavni trener George Karl, čovjek koji je dobro poznaje Kukočevu igru jer je vodio momčadi koje su igrale protiv njega, te je bio trener Sonicsima u finalu 1996., koji su na kraju izgubili od Bullsa.

Veterani su govorili Kukoču o njegovoj prehrani, odnosno što bi trebao jesti sad kad je u NBA-u. Kerr, Buechler i Cartwright prisjetili su se Kukoča kako je u svojim ranim predsezonskim sezonama naručivao čašu vina. Kukoč se s pravom mogao kladiti na svoj talent. I izvan terena i na njemu. Jednostavno, bio je svoj i na kraju su ga svi prihvatili.

“Jednom kada su Michael i Scottie shvatili da je ovaj momak zaista dobar, prihvatili su ga”, objasnio je Cartwright, koji je igrao s Kukočem i Pippenom u sezoni 1993./94., i pridružio se Bullsima 1996. kao pomoćni trener.

Kukoč se odmah svidio Pippenu, međutim…

Kukoč se odmah svidio Pippenu, iako mu to nije bilo na pamet pokazati jer su ga morali istestirati, “slomiti” kako bi izrasao u predivni košarkaki cvijet. Na stranu priče o “Jerryjevom dječaku” Kukoč je na kraju upravo u njemu imao najveću pomoć u obrani. Ako je propustio ispratiti igrača, naletio je Pippen, zatvorio ga, rješio stvar i ohrabrio ga. Kukoč je osjetio Pippenovu podršku, rekao je i sam to…

“Volim Scottieja”, govori Kukoč.

“Tip mi je najviše pomogao u prve dvije godine. Nikad se stvarno nisam osjećao da me previše ili stalno kritizira. Osjećao sam se kao da me pokušava usmjeriti u pravom smjeru”, dodao je.

Pippen je vodio kampanju za uvrštavanje Kukoča u “Kući slavnih košarkaša Naismith-a”, tamo gdje mu je i mjesto. To je nešto što i Kukoč želi i osjeća da zaslužuje.

“Jako mi je važno da me prime u Hall of Fame. Ne znam koji je kriterij za to, ali nadam se da će jednog dana naći razlog da to naprave. Moj otac Ante, koji me uveo u sport, ima 82 godine i volio bih da se to dogodi dok je živ. Njemu bi to značilo još više nego meni.”

‘Nikada i ni pod koju cijenu ne bih mijenjao vrijeme u Bullsima’

Kukoč ima poruku i za one koji misle da njemu nije mjesto u ovoj slavnoj košarkaškoj dinastiji. Igrajući u Chicago Bullsima 5 godina, karijeru u ovom slavnom klubu završio s brojkama od 14.1 poena, 4.8 skokova, 4.2 asistencije, 1.1 ukradenu loptu i 0.4 blokade po susretu, prema statističkim podacima Basketball-reference.com.

“Vjerujem da bih u nekom drugom klubu, gdje bih imao više lopti i šuteva, lako imao prosjek 20/7/7 i bio All-Star. Ali nikada i ni pod koju cijenu ne bih mijenjao vrijeme u Bullsima za to. Ako neki misle da moje brojke u Bullsima (13/4/4 u regularnom dijelu tri šampionske sezone, op.a.) nisu dosta za ulazak u Kuću slavnih, u redu, nemam nikakvih problema s tim. Samo ću reći da bi se svaki košarkaš na svijetu odrekao svega samo da bi mogao biti dio te momčadi u kojoj sam ja bio”, poslao je Kukoč poruku svim “hejterima”.