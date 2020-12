OČITO NE BAŠ SVOJ TATA NBA KOŠARKAŠA ISPALIO GLUPOST GODINE: Svi mu se sad smiju zbog onog što je kazao za Jordana; Nije mu prvi put

LaVar Ball gostovao je u The Truth podcastu gdje se osvrnuo na Michaela Jordana, vlasnika franšize u kojoj odnedavno igra jedan od njegovih sinova. I ispalio glupost godine. Naime, LaVar Ball je kazao kako smatra da bi danas pobijedio najboljeg košarkaša ikad u igri jedan na jedan…

LaVar Ball doubles down on dubious claims about 1-on-1 game with Michael Jordan https://t.co/QOtTRwyzqT pic.twitter.com/iSIVXs4jsu

“200 milijuna i pobjeđujem lagano. Pa njemu je 57 godina. Ako ste ikada vidjeli nekoga s toliko godina, jednostavno bih ga izgurao. Nije blizu mojoj kilaži. Ima još trbuh i puši cigare. Mislim da imam dovoljno energije da ga nadigram, a još pijem mlijeko i ne pušim”, zaključio je Ball senior kojem nije ovo prvi put da takvo što govori, prenose američki mediji. Naime, u kolovozu 2017. u razgovoru za jedan od najčitanijih američkih novina USA Today kazao je:

“U svojim najboljim danima uništio bi Jordana jedan na jedan. Ne može me zaustaviti jedan na jedan, ne bi me mogao zaobići. Nije dovoljno brz.

Udvostručio je te tvrdnje tijekom gostovanja kod Jimmyja Kimmela u lipnju, rekavši da će rasplakati MJ-a ako se ikad suoči s njim. Inače, Jordan je osvojio šest prestena NBA prvaka s Bullsima, pet puta je proglašen MVP-om lige i zaradio je 14 All-Star selekcija tijekom svojih 15 sezona u NBA-u.

Također je 10 puta imenovan u prvu All-NBA-a momčad, devet puta u prvu obrambenu momčad i sa Sjedinjenim Državama osvojio je dvije zlatne olimpijske medalje. Ball je, s druge strane, u 26 utakmica u državi Washington prosječno postizao 2,2 poena i 2,3 skoka. Pucao je s terena 40,4 posto. Pametnom dosta.

"Tell MJ: Here we come! Tell MJ we're coming!"

LaVar Ball once famously claimed he could beat Michael Jordan one-on-one. His son now plays for MJ. https://t.co/Lj8SV6KSpD

— ESPN (@espn) November 19, 2020