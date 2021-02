Američka profesionalna košarkaška NBA liga objavila je imena svih igrača koji će nastupiti na All-Star utakmici 7. ožujka u Atlanti.

Nakon što su prošloga tjedna objavljeni igrači startnih petorki po izboru navijača, a za kapetane izabrani LeBron James i Kevin Durant, sada su objavljena i imena pričuva u izboru trenera, po sedmorice iz svake od dviju konferencija.

Iz Istočne konferencije za All Star vikend pozivnice su dobila čak trojica debitanata, branič Boston Celticsa Jaylen Brown, branič Chicago Bullsa Zach LaVine te krilo New York Knicksa Julius Randle. Uz njih, u Atlanti će igrati još branič Brooklyn Netsa James Harden, branič Philadelphia 76-ersa Ben Simmons, krilo Boston Celticsa Jayson Tatum te centar Orlando Magica Nikola Vučević.

Iz Zapadne konferencije dolazi samo jedan debitant, krilo New Orleans Pelicansa Zion Williamson. Osim njega pzvani su još centar Los Angeles Lakersa Anthony Davis, krilo Los Angeles Clippersa Paul George, branič Portland Trail Blazersa Damian Lillard, branič Phoenix Sunsa Chris Paul te dvojac iz trenutačno vodećeg sastava lige Utah Jazza centar Rudy Gobert i branič Donovan Mitchell.

