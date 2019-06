OBISTINILE SE CRNE SLUTNJE ZA HEROJA WARRIORSA: Sudbina Klaya Thompsona nakon ovoga vrlo je neizvjesna

Klay je dotad igrao fenomenalnu utakmicu. Zabio je 30 poena, šutirao iz igre osam od 12, ali nije to bilo dovoljno da Golden State osvoji još jedan naslov prvaka

Dvije minute i dvadeset dvije sekunde ostale su do kraja treće četvrtine kad je košarkaš Warriorsa Klay Thompson pao na parket i s bolnom grimasom na licu dao do znanja navijačima i suigračima da na njega teško mogu računati u ostatku utakmice.

Iako Golden State nije osvojio naslov prvaka, Thompson je postao svojevrsna legenda. Izašao je s terena, krenuo prema svlačionici, vratio se baciti i pogoditi dva slobodna bacanja, ali je na kraju ipak morao na liječnički pregled. najcrnije slutnje su se ostvarile. nagađalo se da mu je pukao križni ligament, a potvrdio je to u petak poslijepodne i njegov klub.

“Samo da odmorim dvije-tri minute i vraćam se u igru”, rekao je Klay nakon što se ozlijedio treneru Steveu Kerru, no ipak mu nije dao da nastavi utakmicu. Ozlijeda je to koja je koštala mnoge sportaše njihovih karijera, a oporavak bi mogao potrajati do ožujka sljedeće godine.

Klay je dotad igrao fenomenalnu utakmicu. Zabio je 30 poena, šutirao iz igre osam od 12, ali nije to bilo dovoljno da Golden State osvoji još jedan naslov prvaka. Inače, ostali su u ovom doigravanju i bez svog najboljeg igrača Kevina Duranta koji je ozlijedio Ahilovu tetivu.

Thompson je ovog ljeta u situaciji da mu istječe ugovor s Golden Stateom, izjavio je da mu je prva namjera produžiti ugovor s njima, no otvoren je i za druge klubove ako mu ponude bolje uvjete.

“Više od poraza me boli loš osjećaj zbog ozljeda igrača. One su dio igranja u NBA, kao i kod svakog sporta, i imaju veliku ulogu. To je tako, možemo sada pričati što bi bilo da smo bili kompletni, ali nije više važno”, rekao je nakon utakmice Steve Kerr.

Stephen Curry je istaknuo kako ovo nije kraj za ovu generaciju.

“Teško je izgubiti finale, ali naša priča nije još gotova. Kada se vidi da se ovo finale i ova utakmica igraju samo na jednu loptu i nakon svega što smo napravili u ovom odigravanju, možemo biti ponosni na to što smo postigli. Borili smo se do kraja, to što smo proživjeli ovih zadnjih pet godina je nevjerojatno, ali mislim da to nije kraj za nas. To nam je u krvi, to nam je u duši i ne bih se kladio protiv nas sljedeće sezone. Kada je Klay (Thompson) izašao, a do tada je igrao na nevjerojatnoj razini, to je bilo teško za podnijeti”.-