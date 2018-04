OBIČNI KLAUN ILI VRHUNSKI PROVOKATOR? Pogledajte kako je Stephenson izluđivao Jamesa cijelu utakmicu

Serija je izjednačena na 2-2 i sada seli u Cleveland i tek ćemo vidjeti planira li Stephenson s ovakvim ponašanjem nastaviti i na gostujućem terenu

JAMES UZVRATIO BOGDANOVIĆU: Cleveland izvukao četvrtu utakmicu i izjednačio seriju, Giannis donio Bucksima slavlje

Cleveland Cavaliersi svladali su na gostovanju Indiana Pacerse 104:100 u četvrtoj utakmici prvog kruga NBA doigravanja i tako izjednačili seriju na 2-2. Bila je to nova uzbudljiva utakmica sa napetom završnicom, ali jedan je čovjek ukrao show.

Taj čovjek je Lance Stephenson, igrač Indiane koji je dobar dio igre bio zadužen za čuvanje Lebrona Jamesa. Naravno, Kralj je možda i najbolji igrač današnjice i ne može se ga samo tako limitirati te je na koncu upisao 32 poena, ali Stephenson je uspio u nečemu drugom – isprovocirati ga.



Stephenson je u nekoliko navrata ulazio u nepotrebne kontakte s Jamesom, a ovom je odjednom prekipjelo te je lagano odgurnuo igrača Indiane te dobio tehničku kaznu. Također, uspio se zakačiti i s Jeffom Greenom prilikom borbe za jednu loptu, a suigrači su spriječili daljnji okršaj.

Sitaciju kod tehničkog prekršaja objasnio je i sam James nakon utakmice:

“Išao sam prema klupi i tip me pratio. Jedva sam ga dotaknuo, a on se odmah bacio na pod. Mislim… To je kao kada vam netko ispriča šalu, a vi se nasmijete pa vas profesor pošalje ravnatelju. I to se dogodilo, Lance se našalio, a ja sam se nasmijao”, rekao James.

LeBron gives his 2 cents on the Lance Stephenson tech. pic.twitter.com/7Xi9CYWJ3f — SportsCenter (@SportsCenter) April 23, 2018

Serija je izjednačena na 2-2 i sada seli u Cleveland i tek ćemo vidjeti planira li Stephenson s ovakvim ponašanjem nastaviti i na gostujućem terenu. Podsjetila je ova situacija i na jednu od prije tri godine kada je Lance pokušao isprovocirati Jamesa puhnuvši mu u uho, na što se Kralj samo nasmijao.