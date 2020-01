NOVI STRAVIČNI DETALJI POGIBIJE KOBEA BRYANTA: Zašto su udarili u planinu brzinom od 300 km/h i zašto cijeli slučaj istražuje FBI?

Premda je Hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, kao i vatrogasci i policija, putnicima nažalost nije bilo spasa

Svijet sporta u šoku je nakon objave kako je jedan od najboljih američkih košarkaša svih vremena Kobe Bryant (41) poginuo u padu helikoptera u Calabasasu, gradu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. S Bryantom je bila i njegova 13-godišnja kći Gianna Maria Onore, a poginulo je svih devetero osoba koje su se nalazile u helikopteru. Bryantovi su s još sedmero ljudi putovali na košarkaški turnir za djevojčice na kojem je Gianna trebala nastupiti.

Premda je Hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, kao i vatrogasci i policija, putnicima nažalost nije bilo spasa. Američki TMZ prvi je donio vijest o Kobeovoj smrti, a sada isti medij izlazi i s novim jezivim detaljima nesreće. Toga nedjeljnog jutra u LA-u vrijeme je bilo prilično nepovoljno, a prevladavala je gusta magla zbog koje su čak morali zabraniti leteću patrolu losanđeleskim policajcima.

Zabili se u planinu

TMZ prenosi kako je kontrola leta prvi put vidjela Bryantov helikopter iznad zoološkog vrta u LA-u te da je šest puta kružio nad gradom na dosta nižoj visini čekajući da se magla raščisti. Pilot je kontaktirao kontrolni toranj u 9.30 i u tornju su znali da je helikopter kružio 15-ak minuta, a nakon toga je pilot krenuo prema jugu u još gušću maglu. No, očito nitko nije bio svjestan da idu prema obližnjim planinama. Pilot se odjednom naglo uzdigao sa 260 metara visine na 600 metara visine, a trenutak kasnije zabili su se u planinu brzinom od 300 km/h.

Helikopter tipa Sikorsky S-76B izrađen je još 1991. godine i registriran je na tvrtku Island Express Holding Corporation, dakle nije bio u Bryantovu vlasništvu, ali poznato je kako ga je Kobe koristio kao prijevoz za gotovo svaku sitnicu. Iz tvrtke proizvođača helikoptera izrazili su sućut svima koje je pogodila ova tragedija i naglasili su kako će odmah istražiti je li možda neki kvar uzrokovao pad te da će obavijestiti sve vlasnike helikoptera da pripaze ako je bio.

Sve istražuje FBI

Ono što možda malo čudi u cijeloj priči jest činjenica da nesreću istražuje FBI, no mora se utvrditi je li bilo kakvog kvara, kako je on nastao ili je možda nešto gore u pitanju. CNN tvrdi kako su oni odmah izašli na mjesto nesreće i pomažu lokalnim policajcima. Šerif losanđeleškog okruga Alex Villanueva rekao je da bi istraga mogla trajati tjednima, također uvedena je zabrana letenja na području gdje se dogodila nesreća, a to je područje ograđeno i na zemlji.

Nesreća se dogodila odmah pored naselja na nepristupačnom terenu, a nedugo nakon nesreće sjatili su se navijači odati počast i zbog toga je kako kažu prava noćna mora.

“Istraga je logistička noćna mora jer mjesto nesreće nema dobar pristup”, rekao je Villaneuva.