Hrvati sjajni protekle noći u NBA ligi

Četvorica hrvatskih košarkaša noćas po hrvatskom vremenu igrala su za svoje klubove u NBA ligi i trojica su imala zapažene partije. Ne sjećamo se kad su hrvatski košarkaši iste noći bili toliko raspoloženi, toliko zabijali.

ŠARIĆEVI SUNSI NASTAVLJAJU LOV ZA BOGDANOVIĆEVIM JAZZOM: Uzbudljivo je u NBA ligi

Šamanić i Zubac zabili po 14 poena

U San Antoniju su domaći Spursi Luke Šamanića izgubili od Los Angeles Clippersa Ivice Zupca 134:101 a spomenuti Hrvati bili su sjajni. Šamanić je odigrao svoju ponajbolju partiju od kad je došao u NBA ligu.

Luka Samanic making a smart decision with the ball and just lays it in. #GoSpursGo pic.twitter.com/fRPOJoArHH — Joe Garcia (@twoshotspodcast) March 25, 2021

Coach Pop puts in Luka Samanic and see's immediate results. #GoSpursGo pic.twitter.com/TnUgwJMQcP — Joe Garcia (@twoshotspodcast) March 25, 2021

Po drugi puta ove sezone Šamanić je zabio 14 poena, ovog puta uzeo je i 4 skoka za 18 minuta igre, koliko je dobio od svog trenera Gregga Popovicha. Šut iz igre imao je 6-8, za tricu 0-1, slobodna je gađao 2-4. Odlična predstava Šamanića…

Clippers lead the Spurs after 3, 102-84. Kawhi Leonard: 23 pts, 7 rebs, 3 asts, 5 stls

Marcus Morris: 20 pts, 4 rebs

Nic Batum: 13 pts, 3 rebs, 4 asts, 2 blks

Paul George: 12 pts, 4 rebs, 3 asts, 1 stl

Ivica Zubac: 12 pts, 7 rebs, 1 ast, 1 stl

Lou Williams: 9 pts, 2 asts — Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 25, 2021

Ivica Zubac, s druge strane, utakmicu je ponovno započeo u petorci i za 32 minute ubacio 14 poena uz 8 skokova. Šut iz igre imao je savršen 5-5, slobodna je gađao 4-5. Imao je i ova dva moćna zakucavanja na asistenciju prvo Georgea a onda i Leonarda, oba nakon bloka. Prvo je bio na alley oop Georgea, drugo nakon dodavanja od poda Leonarda…

Paul George to Ivica Zubac. pic.twitter.com/ufwxMbeE8K — Justin Russo (@FlyByKnite) March 25, 2021

Babo ubacio 18 uz tricu 4-6

Najzaslužniji za pobjedu bio je Kawhi Leonard koji je ubacio 25 poena i Marcus Morris Sr. ubacivši 20 poena. U redovima poražene momčadi, najviše je pokazao Demar Derozan sa 19 poena.

The @utahjazz win their 17th straight home game! Donovan Mitchell: 27 PTS, 7 AST, 5 3PM

Mike Conley: 18 PTS

Bojan Bogdanovic: 18 PTS

Georges Niang: 15 PTS, 5 3PM pic.twitter.com/dm7j68T0V5 — NBA (@NBA) March 25, 2021

Bila je ovo treća uzastopna pobjeda za Clipperse.

Utah Jazz Bojana Bogdanovića u Salt Lake Cityju su pobijedili Brooklyn Netse 118:88 a najbolji hrvatski košarkaš ponovno je bio jedan od najzapaženijih košarkaša, ne samo svoje momčadi nego općenito u utakmici. Za 24 minute na parketu Babo je ubacio 18 poena uz 3 skoka i 3 dodavanja. Za igru je ukupno dobio 24 minute, iz igre je imao 5-8, za tricu 4-6, slobodna 4-5. Donovan Mitchell najviše je pokazao u pobjedničkoj momčadi sa 27 poena i 6 skokova. Alize Johnson predvodio je Brooklyn sa 23 poena i 15 skokova. Irving, Harden i Durant nisu igrali za Netse. Jazzeri su igrali kod kuće prvi put ovog mjeseca, a Bogdanović je američkim novinarima nakon utakmice o svom šutu kazao:

Bogdanovic was 4 of 6 from 3 and had 18 points against the Nets. #TakeNote https://t.co/R1wvQxdrLw — KSL.com Sports (@KSLcomSports) March 25, 2021

“Sjajno je vidjeti kako lopta ulazi”, istaknuo je Bogdanović, prenosi američki ESPN. Bio je ovo peti uzastopni poraz za Netse u Salt Lake Cityju.

Šarić upisao svega 4 poena

Košarkaši Orlando Magica pobijedili Phoenix Sunse u neizvjesnoj utakmici sa 112:111 u svojoj dvorani. Dario Šarić zabio je samo 4 poena u pobjedi uz 5 skokova za 14 minuta igre. Najviše kod Sunsa je pokazao Devin Booker sa 25 poena uz 7 skokova i 7 asistencija i Chris Paul sa 23 poena, 6 skokova i isto toliko dodavanja. Deandre Ayton ubacio je 21 poen uz 9 skokova.

Evan Fournier (21 PTS) gets to the bucket with 6.4 left to win it for the @OrlandoMagic! Nikola Vucevic: 27 PTS, 14 REB

Chuma Okeke: 17 PTS, 4-4 3PM (career highs) pic.twitter.com/kZqUgqfom5 — NBA (@NBA) March 25, 2021

U momčadi Magica najefikasniji je bio Nikola Vučević sa 27 poena i 14 skokova i Evan Fournier je u svojoj posljednjoj utakmici za Orlando prije NBA trade roka ubacio 21 poen.

Rezultati NBA utakmica odigranih noćas po hrvatskom vremenu:

Indiana Pacers – Detroit Pistons 116:111

Toronto Raptors – Denver Nuggets 135:111

Milwaukee Bucks – Boston Celtics 121:119

Orlando Magic – Phoenix Suns 112:111

(Dario Šarić je oidgrao 14 minuta za Phoenix, zabio je četiri koša i upisao pet skokova i jednu asistenciju)

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 94:103

Houston Rockets – Charlotte Hornets 97:122

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 108:128

Oklahoma City Thunder – Memphis Grizzlies 107:116

San Antonio Spurs – LA Clippers 101:134

(Luka Šamanić je odigrao 18 minuta za San Antonio, zabio je 14 koševa i upisao četiri skoka, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu/ Ivica Zubac je odigrao 33 minute za LA Clipperse, zabio je 14 koševa i upisao osam skokova, jedan blok, jednu ukradenu loptu i dvije asistencije)

Utah Jazz – Brooklyn Nets 118:88

(Bojan Bogdanović je odigrao 24 minute za Uta, zabio je 18 koševa i upisao tri skoka i tri asistencije)

Sacramento Kings – Atlanta Hawks 110:108