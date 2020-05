Do cijelog ovog događaja došlo je slučajno. Morrow, u svoje vrijeme jedan od najboljih šutera u NBA ligi, odlučio je odati počast hrvatskom košarkaškom Amadeusu, ali nije znao kakav će efekt izazvati

“Pogledaj taj dres, Chuck, pogledaj taj dres, Chuck”, uzbuđeno je i s velikim divljenjem reagirao jedan od najboljih šutera u povijesti Reggie Miller kad se Anthony Morrow pripremao za svoju rundu u natjecanjima u tricama na All-Star utakmici u Orlandu 2012. godine.

Legendarni Miller pokušavao je ništa manje legendarnom Charlesu Barkleyu objasniti da mladi šuter tadašnjih New Jersey Netsa nosi dres najboljeg šutera kojeg je on ikad vodio – Dražena Petrovića.

Do cijelog ovog događaja došlo je slučajno. Morrow, u svoje vrijeme jedan od najboljih šutera u NBA ligi, odlučio je odati počast hrvatskom košarkaškom Amadeusu, ali nije znao kakav će efekt izazvati.

[VIDEO] OTKRIVENO ŠTO JE JORDAN REKAO DRAŽENU DA GA JE TOLIKO NALJUTIO: ‘I ja ću to tebi onda isto učiniti’

‘Nisam očekivao takvu reakciju’

“Kad sam ugledao taj dres u našem trening-centru, pomislio sam da bih ga volio nositi na All-Star natjecanju. Odjednom sam dobio sljedbenike iz Hrvatske, vidim ih s obilježjima svoje zemlje, bodre me. I ljudi iz kluba su to pozdravili, kažu da je to lijep potez. Nisam očekivao takvu reakciju, no to samo govori koliko je Dražen bio voljen i priznat košarkaš. Razgovarao sam o njemu i s ljudima iz kluba. Osim što je bio vrhunski igrač, rekli su mi da je bio i veliki čovjek”, rekao je uoči natjecanja Morrow.

U dresu Dražena Petrovića pucao je dobro, ali ne dovoljno dobro da bi odnio pobjedu. Kevin Love na kraju je odšetao s trofejom, no u legendu je ušla njegova posveta hrvatskoj legendi. Evo kako je to izgledalo.

POSLJEDNJI PLES DRAŽENA PETROVIĆA: Publika mu je zviždala kao najgorem neprijatelju, nisu znali da ga nikad više neće vidjeti

Dražen odbio sudjelovati

Inače, i sam je Petrović nastupao u natjecanju u tricama. 1992. godine osvojio je četvrto mjesto (pobjednik je bio Craig Hodges iz Chicago Bullsa), a godinu kasnije bio je pozvan, ali nije htio nastupiti.

Razlog je bila činjenica da nije izabran za All-Star utakmicu. Bila je to najbolja Petrovićeva sezona, izabran je u treću najjaču NBA petorku te je bio najbolji igrač Netsa koji su sa šeste pozicije ušli u doigravanje. U svojoj posljednjoj sezoni dogurao je tek do prve runde doigravanja u kojoj su izgubili 3:2 protiv vrlo dobrog Clevelanda.