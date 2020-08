CLIPPERSI SU POMELI DALLAS: No, čitav NBA bruji o prljavom potezu Morrisa nad Dončićem; Je li u pitanju namjerna ‘sabotaža’?

Denver i LA Clippers pobijedili su u petoj utakmici prvog kruga doigravanja NBA lige

Košarkaši Denver Nuggetsa noćas po hrvatskom vremenu u Orlandu “pod balonom”, smanjili su zaostatak u seriji protiv Utah Jazza ozlijeđenog Bojana Bogdanovića na 3:2, pobijedivši u petoj utakmici prvog kruga doigravanja rezultatom 117:107. OVDJE pogledajte što se sve događalo u utakmici.

Jamal Murray exploded for 42 PTS in Denver’s Game 5 win! 🎯 pic.twitter.com/r60BiXwXOj — NBA TV (@NBATV) August 26, 2020

MIAMI SENZACIONALNO POMEO INDIANU: Goran Dragić imao svoj mali privatni šou; Bucksi na korak do drugog kruga

ČUDESNA PREDSTAVA OZLIJEĐENOG LUKE DONČIĆA: Zabio nevjerojatnu tricu za pobjedu i upisao se u povijest; Odlična utakmica Ivice Zupca

Murray 33 od ukupno 42 poena zabio u drugom poluvremenu

Najzaslužniji za pobjedu društva iz Colorada bio je Jamal Murray, koji je svoja 33 od ukupno 42 poena postigao u drugom poluvremenu. Murray je odigrao čitavo drugo poluvrijeme i vukao svoju momčad kako bi izbjegla eliminaciju.

🌀 "Majestic!" 🌀 Murray (17 in 3Q) and the @nuggets down 1 in the 4th on TNT. pic.twitter.com/1UGvzBzSBD — NBA (@NBA) August 26, 2020

Bio je nezaustavljiv i umalo je izjednačio učinak u poenima iz utakmice broj 4 od 50 poena. Iz igre je gađao 17 od 26 i imao je osam asistencija, uključujući i dodavanje Nikoli Jokiću za tricu 23.6 sekundi prije kraja dvoboja, kojom su Nuggetsi zapečatili pobjedu.

42 PTS

8 AST

8 REB

0 TO

65.3 FG% BIG GAME 'MAL 😤 pic.twitter.com/MWdSahSPCG — Denver Nuggets (@nuggets) August 26, 2020

“Uvijek kad odigra na takav način mi pobjedimo ili smo vrlo blizu pobjede”, kazao je Nikola Jokić koji je također odigrao svaku minutu u drugom poluvremeni…

“Zato ga toliko trebamo”, dodao je srpski košarkaš.

Jokić u prvoj četvrtini stavio 21 od 31 ubačaj

Očito dinamični i sjajni tandem Murray-Jokić nije bio spreman napustiti “balon” u Orlandu. Jokić je već u prvoj četvrtini odmah to dao do znanja ubacivši 21 poen od ukupno 31.

Nikola Jokic is amazing. He throws this pass to the middle of the paint when Craig is still one step outside the 3-point line. Just insane vision and IQ. pic.twitter.com/xLn4gT28Jh — T.J. McBride (@TJMcBrideNBA) August 26, 2020

Murray je, pak, preuzeo konce igre svoje momčadi u trećoj ubacivši 15 poena.

“Moramo svi htjeti pobjediti i dati sve za slavlje. Vrlo jednostavno”, reći će Murray koji je igrao s ozlijedom koljena.

“To te nosi, tada imaš dodatnu snagu.

U trenucima kad je utakmica bila izjednačena 101:101, Murray je zabio devet uzastopnih poena za Denver za vodstvo 1:20 minuta prije kraja. Prva zvijezda Utah Jazza Donovan Mitchell završila je dvoboj s 30 poena. To mu je ispod prosjeka, jer je u pet utakmica doigravanja Mitchell na prosjeku od 37.6 poena. Rezerva Jordan Clarkson dodao je 17 i Joe Ingles pronašao je svoj ritam sa 13. Samo za usporedbu, u prijašnja dva ogleda protiv Denvera Australac Ingles kombinirano je zabio tek dva poena…

‘Ovo je bila jako važna uakmica za nas’

Nuggetsi su odigrali najbolju treću četvrtinu u seriji, onda kad su to najviše trebali. Na poluvremenu su gubili 63:54, a onda su nadigrali Jazzere 28:23.

Do ovog dvoboja, Jazz je dominirao u toj trećoj četvrtini sa 142:92 u poenima.

“Ovo je bila jako važna utakmica za nas, kako bi ostali na životu u seriji. Sad moramo pronaći način pobijediti i u utakmici broj 6 i iznuditi utakmicu broj 7. Jamal i Nikola bit će ključni za nas u tome”, rekao je trener Nuggetsa Michael Malone, prenosi ugledni američki ESPN.

Za spomenuti kako je centar i najvažniji obrambeni igrač Jazza Rudy Gobert ostvario učinak od 11 poena uz 12 skokova. Sljedeća utakmica Utaha i Denvera je na rasporedu u četvrtak.

Clippersi pomeli Dallas u utakmici broj 5

U drugoj utakmici noćašnjeg programa jedan od kandidata za naslov prvaka NBA lige LA Clippersi našeg Ivice Zupca pomeli su Dallas Maverickse Luke Dončića rezultatom 154:111, poveli u seriji s 3:2 i došli na korak do plasmana u drugi krug doigravanja.

Nakon utakmice broj 4 u kojoj je briljirao fantastični mladi Slovenac (imao triple double učinak), zabivši i step-back tricu u posljednjoj sekundi za pobjedu, društvo iz Kalifornije htjelo se osvetiti ekipi iz Texasa.

Odmah od početka dvoboja Kawhi Leonard i Paul George uzeli su stvar u svoje ruke i svoju momčad odveli prema slavlju. Leonard je na kraju zabio 32 a Paul George 35 poena. Hrvatski centar Ivica Zubac, prema dobrom starom običaju, započeo je dvoboj u petorci Clippersa i ostvario je učinak za 24 minute igre od 9 poena uz 7 skokova. Šut za dvicu imao je 2-2, slobodna 5-6.

Luka Dončić ostao je ispod 30 poena i na kraju susret završio s 22 poena i 8 skokova.

No, jedna je situacija obilježila utakmicu. Naime, Marcus Morris je za vrijeme dvoboja stao Dončiću na ozlijeđeni gležanj, a ta je situacija osvanula na društvenim mrežama. Postavlja se pitanje je li Morrisov potez bio namjeran, kako bi nezaustavljivog Dončića izbacio iz stroja?

You don’t get the benefit of the doubt Marcus Morris. This is dirty. pic.twitter.com/EUxtKKtqlz — House Mavericks (@HouseMavericks) August 26, 2020

Wait a minute… did Marcus Morris intentionality step on Luka Doncic’s injured ankle? pic.twitter.com/qNBLld5DVf — Mavs Fans For Life (@MavsFansForLife) August 26, 2020

Marcus Morris is being called dirty for falling onto Luka Dončić‘s ankle Maybe it was an accident 🤷🏻‍♂️ It’s not like he’s fallen like that before while trying to drive his knee into another player’s head Uhhhh … oh #MFFL pic.twitter.com/JZC9WdXymS — T̷R̷O̷Y̷ ̷H̷U̷G̷H̷E̷S̷ (@TommySledge) August 26, 2020

Marcus Morris steps on Luka Doncic's injured ankle. #Mavshttps://t.co/3x9mh5TWJM — Mavs Nation (@MavsNationCP) August 26, 2020

Malo su se bili i zakačili….

Marcus Morris trash talking Luka Doncic pic.twitter.com/wmMeuohl0R — gifdsports (@gifdsports) August 26, 2020

Šesta utakmica Clippersa i Dallasa na rasporedu je u noći s četvrtka na petak.