NISTE NI SVJESNI KAKVOG MEGATALENTIRANOG IGRAČA IMAMO: Iako mu je samo 17 godina, radi čuda na terenu; Njemu je samo nebo granica

Razgovarali smo s najvećom nadom hrvatske košarke Rokom Prkačinom (17)

Proteklog tjedna pojavila se lažna vijest koja je zabrinula sve navijače Cibone, da 17-godišnji biser hrvatske košarke, veliki talent Vukova Roko Prkačin, prelazi u Zadar.

Roko Prkačin u Zadru? ‘To nije istina’

Informacija se nekako preko društvenim mreža probila do mainstream medija, te je odjeknula u košarkaškim krugovima i rubrikama.

Posljednjih nekoliko dana na nekim društvenim mrežama i košarkaškim forumima moglo se pročitati da najveći europski talent neće potpisati profesionalni ugovor s Cibonom u studenom mjesecu, kad bude napunio 18 godina, već da će se preseliti u Zadar. Navodno je sportska agencija koju vode Nikša Prkačin, Davor Kus i Matej Mamić nezadovoljna statusom Roka Prkačina u Ciboni pa je planirala najboljeg kadeta Europe poslati put Zadra…

Što je istina, što nije, kakva je stvarno situacija s Ciboninim košarkaškim wunderkindom? Odlučili smo provjeriti pa smo nazvali Roka osobno, te popričali s njim. Nismo se samo zadržali na tome, nego smo u razgovoru otišli i šire, iako nam je na neka pitanja odgovarao kratko, kao da mu se baš ne da razgovarati.

“Možemo li biti brzi, kratko samo”, odmah nam je dao do znanja da to želi to obaviti što prije. Prihvatili smo njegov uvjet, ali na kraju je kao pravi profesionalac odradio posao, i duže nego što je htio…

“Ma ta vijest o mom odlasku iz Cibone je bez veze, uopće nije točna. Na Instagramu je osvanulo, ne znam točno na kojoj stranici, meni su ljudi samo počeli slati poruke što je to sa Zadrom… To je netko prosuo vijest, bacio patku kako se ono kaže. To je glupost. Ništa od toga”, odmah nam je, onako pomalo rezolutno, dao do znanja Roko Prkačin.

Izborio mjesto u petorci Cibone

Puno se prašine diglo oko momka koji je trebao u završnici sezone, nakon što je napokon izborio mjesto u petorci i dobio bolji status u Ciboninoj momčadi, pokazati sav svoj potencijal. Možda i dohvatiti pripreme reprezentacije za olimpijske kvalifikacije u Splitu. Spominjale su se u medijima i neke nesuglasice s Upravom Cibone. Njegov otac, bivši poznati košarkaš Nikša Prkačin, upravo je tako o tome govorio. Kao o nesuglasicama oko statusa svog sina u momčadi Ivana Velića.

Oni koji prate košarku znaju kako je veliki Prka otvoreno kritizirao čelnike i stručni stožer Cibone zbog tretmana koji je njegov sin imao. Ispada kako je nakon toga dobio veću priliku i odigrao nekoliko odličnih utakmica.

“Ne bi ja to nazvao nesuglasicama, ne nikako to ne bih nazvao tako. Što se tiče mog statusa, situacija je sad dobra. Dobra je kemija u momčadi, stvara se jedna ozbiljna ekipa, došli su Mateo Drežnjak i Toni Nakić. Mislim da ćemo se briljantno slagati i mislim da će se ponovno stvoriti momčad kao što je bila one godine kad smo osvojili ABA ligu s tim domaćim igračima, osim Marka Ljubičića koji je iz Srbije ali je isto domaći dečko, da se tako izrazim. Mislim da nas u sljedećoj sezoni očekuje jedna lijepa priča i da ćemo napuniti Draženov dom. Nadam se da ćemo biti malo više popraćeni. No, znamo da to najviše ovisi o nama samima, o našim igrama”, objašnjava nam Roko Prkačin.

Pod Tornjem se stvara nešto veliko

Roko, Mateo Drežnjak i Toni Nakić velika je Cibonina mlada trojka, kakvu nema niti jedan drugi klub u Hrvatskoj. Nema bolje pozivnice za navijače da u sljedećoj sezoni dođu u Draženov dom. Jer, pod Tornjem se stvara nešto veliko, nešto što bi moglo dobiti konture momčadi koja bi, ako ostane na okupu u sljedećih nekoliko godina, mogla biti spremna za velike stvari. Ne samo na nacionalnoj i regionalnoj razini, nego i u Europi. Naravno da su apetiti odmah porasli dolaskom Drežnjaka i Nakića, odnosno Ciboninim planom razvoja kluba koji se pokazuje ambicioznim i učinkovitim kod dovođenja igrača…

“Tako je. No, htio bih naglasiti kako nećemo sebi stavljati nikakva velika očekivanja. Idemo onda u tom nekom duhu reći da ne očekujem ništa. Potpuni je rebuild momčadi. Nemamo pritiska, ambicija imamo, kao i glad za pobjedama i napretkom, odnosno razvojem nas mladih igrača. Očekujem da ćemo biti ozbiljan suparnik svima u ABA ligi i da će Cibona pobjeđivati, što je na kraju krajeva najvažnije”, objašnjava nam Roko Prkačin.

Potpisnika ovog teksta jako je dojmila Rokova ozbiljnost. Iako ima tek 17 godina, imali smo dojam kao da razgovaramo s 27-godišnjakom…

Na pitanja nam je odgovarao u stilu svoga tate, koji nikad nije puno govorio za medije, ali kada je nešto rekao, to bi imalo težinu. I dok je bio igrač, i sad nakon toga. Tako je i s Rokom…

“Hahaha, je*iga, godine su samo broj”, u šali nam je i sa smiješkom kazao.

‘Više slušam mamu’

U tome se potpuno slažemo s Rokom. Naravno da smo najveću mladu nadu hrvatske košarke potom pitali koga više sluša, mamu ili tatu?

“Mamu. Često me s tribina gleda. I tata je tu uz mene, naravno. No, mama je broj jedan za sve, i u kući, i za košarku”.

To što mu je stari bio košarkaš više mu je neka dodatna motivacija, cilj da ga nadmaši…

“Tata mi je pomoć više nego neformalni menadžer. Naravno da utječe na moj košarkaški razvoj. Uz njega napredujem kao osoba i košarkaš. Obitelj mi je velika podrška. Sve radimo zajedno. Vježbamo, treniramo”.

Igra s tatom jedan na jedan

Znači da tata i sin Prkačin igraju jedan na jedan?

“Igramo, igrali smo naravno”.

I tko je pobijedio?

“Zadnji put kad su me to pitali izjavio sam da sam pobijedio, pa su me napali. Tako da sad neću ništa reći hahaha”.

Tata Nikša, nekad hrabri i požrtvovni košarkaški reprezentativac, legenda Cibone i hrvatske košarke koja je na parketu pomicala i planine, zna svog talentiranog sina kritizirati, ispravljati ga košarkaški…

“Čim pogriješim nešto on mi kaže i ja mislim na to. Automatski onda to želim promijeniti, odmah”.

U zadnje dvije sezone skupio je Roko seniorske minute i odavno se nalazi na radaru NBA skauta. U ljeto 2018. kao MVP odveo je Hrvatsku, uz vršnjaka Borisa Tišmu iz Real Madrida, do kadetskog europskog zlata u Novom Sadu, a svojim igrama ove sezone dokazao je kako je jedan od najboljih igrača Europe u svom godištu…

Odveo U-16 Hrvatsku do kadetskog europskog zlata

“To mi je najveći uspjeh dosadašnje karijere. Nako toga sam dobio poziv u A momčad Cibone. Znate, to je poseban osjećaj. Naći se praktički kao još dijete, pubertetlija među starijim košarkašima, znaš da si drugačiji od ostalih svojih vršnjaka po pitanju košarke. Da je neka nova stranica života pred tobom. Velika je razlika igrati u kadetskoj selekciji i seniorskoj. Bilo mi je to nešto nepoznato”.

Presjekli smo razgovor s lakšim temama, pa smo ga upitali i što sluša od glazbe?

“Jazz. Haha, ma šalim se. Od svega pomalo. Rok, domaće, rap… Malo slušam i cajke, moram vam priznati.

NBA liga jednog dana?

“Prije bi otišao u neki klub u Euroligi, pa tek onda u NBA ligu. Naravno da je NBA san svakog igrača koji igra u Europi”.

Postoji li neki klub u Europi i NBA-u u kojem bi jednog dana Roko volio zaigrati?

‘Najdraži hrvatski igrač mi je Bojan Bogdanović’

“Anadolu Efes. Samo Efes… U Americi navijam za Houston Rocketse”.

Kad smo ga pitali koji mu je najdraži igrač od Hrvata, kao iz topa je ispalio:

“Bojan Bogdanović“.

Od NBA igrača?

“Giannis Antetokounmpo. Volim igrače slični meni hahaha”.