Zapadna NBA konferencija dobila je svoju posljednju momčad u doigravanju nakon što su Memphis Grizzliesi u sinoćnjoj play-in utakmici nakon produžetaka pobijedili Golden State Warriorse 117:112.

Memphis je tako u posljednjim utakmicama regularne sezone izborio ulazak u doigravanje s omjerom 38-34, što znači da će se kao osma momčad Zapada boriti protiv Utah Jazza u prvom krugu.

When serving as the primary defender, @dillonbrooks24 limited Stephen Curry to 6-of-15 shooting and 0.85 points per play in tonight's @memgrizz win. (h/t @ESPNStatsInfo) pic.twitter.com/2SlKjEo7t1

— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) May 22, 2021