Prerano, na vrhuncu karijere i košarkaške moći napustio nas je prije 27 godina Dražen Petrović. Strašna prometna nesreća spriječila je svijet da još koju godinu uživa u notama košarkaškog Amadeusa.

Dražen je nakon te svoje zadnje sezone s Netsima stigao na okupljanje reprezentacije, a prije toga je neko vrijeme proveo u Zagrebu. Tad je, u svibnju 1993. godine, dao svoj posljednji veliki intervju. Igrom slučaja, intervjuirao ga je tada još mladi novinar Globusa Ivo Pukanić, također prerano preminuli velikan hrvatskog novinarstva.

Nekad braća

Intervju je bio ogroman, na 13 stranica časopisa, a posebno je zanimljiv dio u kojem su Dražen i Pukanić razgovarali o Draženovom odnosu s Vladom Divcem. Kako znamo, Divac i Petrović bili su prijatelji sve dok nije buknuo Domovinski rat. Okidač za rušenje prijateljstva bilo je Divčevo uklanjanje hrvatske zastave na Svjetskom prvenstvu u Argentini. Evo kako je Dražen opisao njihov odnos:

“Ove godine smo igrali dvije utakmice s Lakersima i obje smo pobijedili. Nas dvojica nismo razgovarali niti smo se pozdravili. Prije utakmice okrenuli smo jedan od drugog glavu tako da je sve prošlo bez ikakva kontakta. Tijekom igre prestali su govoriti ‘Yugoslav center’ i počeli su govoriti ‘Serbian center’ jer je on jasno izrazio za koga je. Koliko sam čitao, on je dosta pomogao svojima”, ispričao je Dražen.

Legenda hrvatske košarke osvrnula se i na medijske napise u Americi u tom dobu i jesu li možda iskoristili njihovo rivalstvo da se stvori pompa.

“Bilo je nekoliko intervjua. Njegova je priča kako su u 2. svjetskom ratu ustaše ubili mnogo Srba, kako su oni danas ugroženi te da je to glavni uzrok rata. Na CNN-u sam mu odgovorio da se, koliko znam, rat ne vodi oko Beograda i u Srbiji, nego na tlu Hrvatske i da to nije građanski rat nego čista agresija Srbije na Hrvatsku i Bosnu. Rat će završiti kad se Srbi povuku sa svih okupiranih područja, a to što oni lažu o uzrocima i rizicima rata, njihova je stvar”, zaključio je Dražen.