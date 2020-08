JOKIĆ JE NESTVARNO DOBAR: Amerikance počastio još jednom nevjerojatnom predstavom; Raptorsi izgledaju strašno dobro uoči play offa

U noći s ponedjeljka na utorak odigrano 6 dvoboja

Nastavlja se restart sezone “pod balonom” u Orlandu na Floridi, a u noći s ponedjeljka na utorak po hrvatskom vremenu u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta odigrano je 6 dvoboja.

STRAVIČNA OZLJEDA KOŠARKAŠA ORLANDA: Šarić odigrao dobru utakmicu, Giannis, Dončić, Porzingis i Westbrook – za pamćenje

Denver Nuggetsi izborili doigravanje i trenutno su treći na Zapadu

El ala-pívot Michael Porter Jr. aportó 37 puntos, su mejor marca profesional, para la victoria de los Nuggets de Denver por 121-113 en tiempo de prórroga sobre los Thunder de Oklahoma City Vía @EFEnoticiashttps://t.co/g6VQTchedM pic.twitter.com/DOVp8xZRRv — Aroguden (@Aroguden) August 4, 2020

#NBATicket Michael Porter Jr.'s career-high 37 PTS and Nikola Jokic's triple-double propel the @nuggets past OKC in OT! #WholeNewGame Jokic: 30 PTS, 12 REB, 10 AST pic.twitter.com/2K6zGVFID9 — be2Sports (@Be2Sports) August 4, 2020

Denver Nuggetsi koji su izborili doigravanje su nakon produžetka pobijedili Oklahomu City Thunder 121:113, New Orleans Pelicans bili su bolji od Memphis Grizzliesa koji su odigrali back to back utakmicu sa 109:99, aktualni prvaci Toronto Raptorsi su slavili protiv Miami Heata 107:103, Indiana Pacersi protiv Washington Wizardsa 111:100 i jedna od najboljih franšiza lige San Antonio Spursi koji grade momčad za budućnost, u svojoj back to back utakmici, izgubila je od Philadelphije 76-ersa tijesno 132:130. Lakersi su slavili protiv Utahe 102:88, iako su pred kraj treće četvrtine LeBron James i društvo bili u egalu 71:71.

No, idemo redom…

Career high Michaela Portera Jr.

Michael Porter Jr. imao je noć za pamćenje u dresu Denver Nuggetsa ubacivši career-high 37 poena uz šut 12-16 iz igre, dok je fantastični srpski centar Nikola Jokić ponovno pokazao zašto je jedan od najboljih u ligi ostvarivši učinak od 30 poena, 12 skokova i 10 dodavanja. Jokiću je bio to 13 triple double učinak u sezoni. OVDJE pogledajte što se sve događalo u zanimljivoj utakmici Nuggetsa i OKC-a.

Nikola Jokic has more triple doubles (13) this season than every other center in the NBA combined (3, all from Bam Adebayo) — Murray Center 🏹📋 (@murray_center27) August 4, 2020

Nikola Jokic dropped his 13th triple double of the season in the win over the Thunder! 🔥 #MileHighBasketBallpic.twitter.com/5AzOmPolR7 — Nitrogen Sports (@NitrogenSports) August 4, 2020

Zanimljivo za Portera da mu je ovo bio tek treći start u petorci Nuggetsa ove sezone, u kojoj je na prosjeku od 7.5 poena po susretu. Rekord karijere što se tiče poena Porteru je bio 25.

To je bila ključna pobjeda za Nuggetse, kojima su nedostajala tri startna košarkaša. Jamal Murray sjedio je sa steznikom oko lijeve potkoljenice, Will Barton s bolovima u lijevom koljenu, a bek Gary Harris s išćašenim desnim kukom.

Nikola #Jokic was brilliant today as the Nuggets beat in OT Oklahoma 121-113. Serbian All Star Center recorded his 13th triple double of the season and 41st of his career with 30 pts, 12 rbs and 10 ast.#Joker #milehighbasketball #JokicMVP pic.twitter.com/h5PwAAP3hb — Daily Nikola Jokic Dose (@JokicDose) August 3, 2020

Shai Gilgeous-Alexander zabio je 24 poena, Chris Paul imao je 23, a Danilo Gallinari je dodao 20 za Thunder, koji je također bio kratak na klupi. Thunderov trener Billy Donovan rekao je da je Nijemac Dennis Schroder, najbolji strijelac sezone u Oklahoma Cityju, napustio kamp kako bi se pridruži svojoj ženi za rođenje njihovog drugog djeteta. U produžetku je Denver nadmašio OKC 12-4 i slavio.

Fred VanVleet briljirao protiv Miami Heata

U dvoboju Raptorsa i Heata u Lake Buena Visti briljirao je Fred VanVleet s najboljim učinkom karijere u poenima 36, od toga čak sedam trica. OVDJE pogledajte što se sve događalo u dvoboju.

Highlights pertandingan antara @Raptors dan Heat pagi ini, @Raptors berhasil mengalahkan Heat dengan skor akhir 107-103. @FredVanVleet mencetak Career-High dengan 36 PTS (7-12 3pt FG). pic.twitter.com/7YW6N24t1G via @NBA_Indonesia #ElshintaSport — Radio Elshinta (@RadioElshinta) August 4, 2020

VanVleet, koji je trebao biti neograničen slobodni agent nakon završetka sezone, završio je sa 7 od 12 za tricu i bio je savršen 13 od 13 s linije slobodnih bacanja, nadmašivši svoj rekord od 34 poena protiv Pelicansa prošlog prosinca.

26-godišnji VanVleet nalazi se usred dvogodišnjeg ugovora vrijednog 18 milijuna dolara, ali svojim brojkama mogao bi unovčiti ovu sezonu nakon što je pomogao Raptorsima da osvoje prvenstvo prošle godine, a zatim nakon toga s još jednom jakom sezonom u kojoj prosječno bilježi 17,5 poena i 6,7 skokova po utakmici.

Miami je ove sezone dva puta pobijedio Toronto, ali…

Pascal Siakam dodao je 22 poena za Raptorse, a Kyle Lowry je imao 14 poena i osam skokova, koji su pod balonom poboljšali svoj skor na 2-0. Toronto je sezonu nastavio pobjedom nad Lakersima i ostali na drugom mjestu u Istočnoj konferenciji.

Goran Dragić, slovenski veteran koji igra na poziciji jedan i dva, imao je 25 poena za Heat.

Miami je ove sezone dva puta pobijedio Toronto, ali ovog puta nisu uspjeli. Raptorsi u ovoj sezoni igraju odlično i bez Kawhija Leonarda. Raptori su bili jedna od najboljih NBA momčadi prije zaustavljanja sezone zbog pandemije koronavirusa, a čini se da nisu izgubili zamah.

Toronto je imao 15 pobjeda u nizu, a pobijedio je 17 u 18 dvoboja malo prije zaustavljanja sezone.

Shake Milton postigao je za svoju Philadelphiju tricu 7.2 sekunde prije kraja utakmice protiv Spursa, najbolji igrač Philadelphije Joel Embiid imao je 27 koševa i devet skokova, završivši dvoboj slobodnim bacanjem sa 0,4 sekunde prije kraja dvoboja.

Embiid, koji je prošle subote protiv Indiane pružio monstruoznu partiju s 41 poenom, 21 skokom, ovog je puta šutirao iz igre 9 od 17. Tobias Harris ubacio je 25 poena, a Josh Richardson 19 poena za 76ers-e.

Spursi propustili veliku priliku izboriti poziciju koja vodi u doigravanje

DeMar DeRozan postigao je 13 od svojih 30 poena u četvrtoj četvrtini za San Antonio. Rudy Gay postigao je 24, a Derrick White 20.

San Antonio je na Floridi pao na skor 2-1 i propustio šansu da se plasira na poziciju u Zapadnoj konferencijiji koja ih vodi u play-off. Spursi su iza osmoplasiranog Memphisa.

San Antonio je mogao postati prva momčad koja je u ponovnom pokretanju sezone pobijedila u sve tri prve utakmice.

Obje momčadi imale su problema s ozljedama. Talijan Marco Belinelli sjedio je na klupi s istegnutim lijevim stopalom. Ozlijeđen je tijekom prve utakmice protiv Sacramento Kings. Bek Bryn Forbes vuče ozljedu desnog kvadricepsa.

U momčadi Philadelphije Glenn Robinson III bio je out zbog lijevog kuka, a Mike Scott sjedio je na klupi s bolovima u desnom koljenu. Oboje su propustili i subotnju utakmicu protiv Indiane. Inače sjajni Ben Simmons je u četvrtoj četvrtini izašao iz igre zbog prekršaja i dvoboj završio samo sa osam poena i pet asistencija u 25 minuta. Embiid je u prvom poluvremenu imao jedan skok. Milton je završio dvoboj sa 16 poena.