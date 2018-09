NIKAD OTKRIVENI DETALJI IZ ŽIVOTA DRAŽENA PETROVIĆA: Dino Rađa od njega je naučio dvije velike lekcije

‘U svom ovom ludilu evo nešto i o Draženu’

Legendarni hrvatski košarkaški AS Dino Rađa trenutno se nalazi u SAD-u i uživa u trenucima koje će zauvijek pamtiti. Jer, ne ulazi se u Kuću slavnih (Hall of Fame), a službena dodjela ovog priznanja dogodit će se u petak, 7. rujna u Springfieldu…

Desetljećima dominirao na međunarodnoj košarkaškoj sceni

Splićanin, koji je desetljećima dominirao na međunarodnoj košarkaškoj sceni osvojivši dva naslova prvaka Europe, te naslove jugoslavenskoj, grčkoj i hrvatskoj ligi, primljen je u Kuću slavnih kao dio velike generacije 2018., a s njim su od NBA velikana tu počast zaslužili, među ostalima, jedan od najboljih šutera ikad u NBA ligi, košarkaški gospodin Ray Allen, doktor košarke Jason Kidd, kralj asistencija Steve Nash i Grant Hill, čovjek koji, da nije bilo problema s ozljedama, je mogao biti jednog od najboljih ikad.

Sigurno je jedan od najvećih talenata koji su viđeni na NBA parketima u novijoj NBA dobi.

‘Rad, rad i samo rad’

Dino se proteklih dana na svojoj službenoj Facebook stranici javlja sa osvrtima iz svoje karijere i sjećanjima na pojedine suigrače i trenere. Tako je sad objavio post u kojem se prisjetio nikad prežaljenog košarkaškog Mozarta, vječnog Dražena Petrovića. Dinin post prenosimo u cjelosti u izvornom obliku, odnosno na dalmatinskom dijalektu.

“U svom ovom ludilu evo nešto i o Draženu. Dvi velike lekcije san od njega naučija. Prvo rad, rad i samo rad. Kad imaš problem ajde ga riješi u dvorani. Nemoš pogodit- dvorana, ispada balun- dvorana, nemoš trčat- Marjan, nemos skočit- teretana. Jednom dođemo u Poljsku igrati neki turnir i u dvorani nema teretane. Nema ni u hotelu. Šta sad? Nakon uru vrimena zove on mene i kaže. Naša san, ajmo. Odosno taxijen Stojko, on i ja u neku ruzinavu teretanu lokalnih dizaca utega. Tu smo mi napravili stanice za radit i odradili svoj trening.

Druga Draženova lekcija

Druga lekcija.

Igramo u Švedskoj neke kvalifikacije a on i ja cimeri. Idemo na kavu prije utakmice i ja vadim lovu za platit. On meni na to reče da spremin pare, jer kad buden zarađiva ka on da mogu platit, a do tada nema šanse. On je već bija u Realu te godine a ja u Splitu još.

Inače je bija poseban lik. Ništa ga nije zanimalo osim sporta. Zna bi me nazvat u svako doba dana i noći iz Amerike i pitat kako je igra Val iz Kaštela protiv Junaka iz Sinja. Četvrta liga Jug. K’o je da golove, k’o je da koliko koševa u trećoj ligi u nekoj bezveznoj utakmici. Cile Sportske san mu mora pročitat svako par dana. Živija je za sport, bija vođa u svakoj prilici i kad je poginija ne mogu uopće opisat tih 7 dana. Izaći na prvi trening nakon je bija jedan od težih momenata u mom životu. Siguran san da se sad veseli tamo negdi gori. Počivaj u miru i fala za sve”, stoji u objavi Dina Rađe.