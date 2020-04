NIKAD ISPRIČAN DETALJ IZ POVIJESNOG FINALA U BARCELONI: ‘Jordan mi je usred utakmice dobacio ‘koga si ovo stavio da me čuva. Dajte mi nekog boljeg’

Razgovarali smo s Petrom Skansijem (76), proslavljenim bivšim košarkaškim izbornikom Hrvatske

Teško je objasniti zašto je proslavljeni hrvatski košarkaš Toni Kukoč i ove godine preskočen u izboru novih članova Kuće slavnih u Springfieldu.

VELIKO RAZOČARANJE ZA TONIJA KUKOČA: Poznato tko sve ulazi u Kući slavnih: ‘Toni je bio taj dio slagalice za nas i zaslužuje biti tamo’

To nije jasno ni Petru Skansiju, bivšem izborniku koji je vodio onu slavnu hrvatsku košarkašku reprezentaciju na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992., na kojima su se ovjenčali “srebrom zlatnog sjaja”. Istaknuo je Skansi kako je odluka nepoznatog žirija “nepoštena i nekorektna”…

‘Anonimno društvo’

“Bez obzira na to što izbor radi jedno anonimno društvo. Ono što je u ovome svemu neosporno je to da je Toni najtrofejniji košarkaš u Europi, a ja bi rekao i u svijetu… Znate, malo je onih koji su toliko toga osvojili kao Toni. Ako ih i ima uopće. Ono što ja znam je to da je Kukoč najtrofejniji ikad”, rekao nam je u uvodu razgovora Petar Skansi i nastavio:

“O kriterijima odlučivanja ne može se govoriti ako se ne zna tko o tome odlučuje. Taj žiri je anoniman. Nikad nitko nije doznao tko su ti ljudi. Zbog čega su anonimni? Pa vjerojatno da ne postoji utjecaj na te ljude. Ono što ja znam, to je apsolutno anonimno. Da netko zna, vjerojatno zna… No, ne znam ja, ne zna Toni, ne znaju ostali iz košarke. Znam da se bira samo jedan košarkaš van Amerike godišnje, i sigurno da je tu mogućnost da se nekoga stavi u Kuću slavnih mala. Ali, ušlo je u Kuću toliko onih koji su to manje zaslužili od Tonija, da to postaje smiješno”.

Pamte se Olimpijske igre

Razgovor nas je nekako vratio 28 godina unazad. Prema Barceloni. Hrvatska se borila za slobodu i domoljubni zanos i patriotizam bili su na visokoj razini. Rat je u to vrijeme bjesnio u Lijepoj našoj i to je probudilo poseban revolt u našim košarkašima i općenito sportašima koji su nastupali na Olimpijskim igrama.

Po prvi put u povijesti košarkaška reprezentacija tek priznate zemlje nastupala je pod svojom zastavom i grbom, za koje su u tom trenutku ginuli njihovi vršnjaci.

Nastup na Olimpijskim igrama za Hrvatsku je, stoga, puno značio, a upravo su košarkaši predvođenim Draženom Petrovićem, Tonijem Kukočem, Dinom Rađom, Stojkom Vrankovićem i ostalim junacima kreirali povijesni uspjeh, igrajući u finalu turnira protiv prvog i pravog Dream Teama. Bolju promociju tada mlada država nije mogla poželjeti…

U prvoj utakmici protiv SAD-a Toni bio najviše pod povećalom

Tada je Toni bio nekako najviše pod povećalom američke reprezentacije, barem kad govorimo o prvoj utakmici u skupini. Posebno su ga na oko uzeli najbolji košarkaš ikad Michael Jordan i njegova desna ruka Scottie Pippen. Razlog tomu bio je to što je tadašnji GM Bullsa, pokojni Jerry Krause regrutirao Tonija da dođe u Chicago i tvrdio kako on može igrati u NBA ligi…

“Stalno je govorio koliko je dobar. Kao da voljeni otac koji ima svu tu djecu sad vidi drugo dijete koje voli više nego ostale”, rekao je svojedobno u ESPN-ovom dokumentarcu Michael Jordan.

“Nismo mi igrali protiv Tonija Kukoča, igrali smo protiv Jerryja Krausea i reprezentacije Hrvatske”, kazao je Jordan govoreći o najvećim trenucima u povijesti američke košarkaške reprezentacije, dok je Pippen to najbolje opisao:

“Htjeli smo ga čuvati i na klupi i priuštit mu najgore iskustvo u životu”.

Veliki Magic Johnson također je istaknuo:

“Gledajući Michaela i Scottieja, bili su stvarno nabrijani na Tonija. Rekao sam ‘čovječe’. Njih dvojica bili su skroz na njemu”…

Skansi nam je malo evocirao uspomene…

“Znate, vrlo je jednostavno vidjeti kolika je moć bila tog tima. Mi smo njima još i mogli parirati pet na pet, ali 12 na 12, jako teško. Zato što je svaka njihova izmjena bila bolja od starting five.

‘Svi su se bili napalili na Tonija, pa su ga i po troje čuvali’

Mi taj luksuz nismo imali. Svi su se bili napalili na Tonija, pa su ga i po troje čuvali. Čitava ta priča oko prvog Dream Teama je bila malo deprimirajuća za nas košarkaše. Jer, činjenica je da su oni u svemu bili povlašteni, od smještaja pa do cjelokupnog tretmana na Igrama. Također, išlo je do toga da nisu smjeli biti podvrgnuti doping kontroli. Bili su van svih olimpijskih pravila. Ja osobno se nisam palio na tu utakmicu protiv SAD-a.

Za mene je to bila završena priča i prije nego što je počelo”, objašnjava nam Pero Skansi “koji nikako nije mogao sakriti onaj svoj smiješak” u trenutku kad smo zakucavanjem Franje Arapovića na asistenciju upravo Kukoča u fiinalu poveli 24:23, a nakon dodatnog slobodnog bacanja rezultat na semaforu je bio nestvarnih 25:23 za – Hrvatsku.

‘Nije to bio san. Bila je to realnost, realnost u kojem je Hrvatska pokazala svoju vrijednost’

Nije to bio naš san. Bila je to realnost, realnost u kojem je mlada Hrvatska pokazala svoju vrijednost na velikoj pozornici i dala barem neko veselje i radost našim braniteljima koji su se borili za neovisnost Hrvatske. To je trenutak koji nam nitko ne može i neće oduzeti…

“Naravno, no rekao bih na to i ovo. Jako je lagano bilo voditi takvu jednu klapu, takve jedne košarkaše. Igračima je utakmica protiv SAD-a, sad konkretno govorim o prvoj u skupini koja je za nas, realno, bila nevažna, ali nekima je bila bitna zbog toga da budu primjećeni, jer su u budućnosti htjeli igrati u NBA ligi. To im je bio poseban motiv”.

Skansi nam je otkrio i zanimljiv detalj, koji nismo imali priliku prije čuti. Naime, za vrijeme finalne utakmice rotirao je igrače tražeći petorku koja će se moći oduprijeti Amerikancima…

Perasović vs Jordan

“U jednom je trenutku dopalo Perasovića da čuva Jordana. Inače ga je najčešće čuvao Dražen. Naravno da je bilo jako teško, iako je Perasović bio odličan igrač. On je bio razigran, motiviran, radili smo ono što smo mogli. U jednom trenutku, pošto smo mi bili na klupi koja se nalazila na polovici na kojoj su oni napadali Michael Jordan je, driblajući loptu, došao bliže našoj klupi i dobacio: ‘Coach, hey, coach, koga si mi ovo stavio da me čuva. Dajte mi nekog boljeg’. Ja sam to, naravno, kao što je on i rekao, shvatio kao zafrkanciju, dobru foru. Nisam shvatio to niti malo podcjenjivački. Oni su se osjećali sigurno, samouvjereno, imali su gro samopouzdanja i to je bio odraz toga.

‘Dino Rađa je pokazao da ima NBA kvalitetu’

Dok su u prvoj utakmici posebnu pažnju posvetili Toniju kojem je bilo jako teško. Vrlo su ga često udvajali upravo Jordan i Pippen, kako bi ga ispitali. U drugoj su utakmici, onoj finalnoj, puno više pažnje posvetili Draženu koji je isto tako bio pod ‘povećalom’. Dosta su ga udvajali. Teško je i on dolazio u situaciju za šut. No, sve u svemu, tu finalnu utakmicu smo odigrali dostojanstveno. U toj finalnoj utakmici Dino Rađa je pokazao da ima NBA kvalitetu, koju je naposljetku demonstrirao u Boston Celticsima. Ma svi igrači koji su bili dio te reprezentacije pokazali su svoju klasu. Makar je za nas najvažnija i najteža bila ona infarktna pobjeda protiv ZND-a u polufinalu”, zaključio je Petar Skansi.