NI SJAJNI BOGDANOVIĆ NE MOŽE PROTIV CRNOG NIZA PACERSA: LeBron se vratio i pomogao Lakersima, čudesni učinak Curryja

Zanimljivo je bilo diljem parketa u američkoj NBA ligi

Bojan Bogdanović je ubacio 21 koš (šut 8/18) uz četiri skoka i dvije asistencije, ali je Indiana izgubila sa 107-100 na gostovanju u Orlandu, što je Pacersima četvrti uzastopni poraz otkako su do kraja sezone ostali bez svog najboljeg igrača Victora Oladipa.

Magic je do pobjede predvodio Terrence Ross koji je ušavši s klupe ubacio 30 poena uz četiri skoka i tri osvojene lopte, a pogodio je pet od osam pokušaja za tricu.

Nakon što im se u momčad vratio LeBron James poslije 17 propuštenih utakmica, Los Angeles Lakersi su u produžetku stigli do pobjede 123-120 u gradskom derbiju protiv Clippersa. James je predvodio Lakerse sa 24 koša, 14 skokova i devet asistencija, a hrvatski centar Ivica Zubac je kao starter na parketu proveo gotovo 18 minuta te uz loš šut iz igre (1/6) ubacio sedam koševa uz tri skoka i jednu asistenciju.

Poraz Golden Statea unatoč sjajnom Curryju

Philadelphia je prekinula pobjednički niz Golden Statea nakon 11 utakmica, slavljem u Oracle Areni 113-104. Warriorsima nije pomogao ni 41 koš Stephena Curryja koji je trice gađao 10/18. Kevin Durant je ubacio 25 koševa. Sixerse je predvodio Joel Embiid sa 26 koševa, 20 skokova i pet asistencija, dok je Ben Simmond imao učinak od 26 poena, osam skokova, šest asistencija i tri osvojene lopte.

U derbiju Istočne konferencije Milwaukee je slavio u Torontu sa 105-92 i tako su Bucksi svom treneru Mikeu Budenholzeru osigurali vođenje momčadi koju će na All-Star utakmici izabrati Giannis Antetokounmpo koji je sa 19 koševa predvodio sedmoricu gostujućih igrača s dvoznamenkastim brojem poena. Khris Middleton je ubacio 18 koševa, a strijelce Toronta je sa 28 poena predvodio Pascal Siakam.

Dallas poražen u Detroitu, Dončić na klupi

U večeri kad su u šokantnom ‘tradeu’ doveli Kristapasa Porzingisa iz New York Knicksa, košarkaši Dallasa izgubili su na gostovanju u Detroitu sa 93-89. Pistonse su do pobjede predvodili Andre Drummond sa 24 koša i 20 skokova te Blake Griffin sa sa 24 poena, 10 skokova i šest asistencija. Sa samo jednim igračem iz prve petorke Dallas se čak i dobro nosio. Harrison Barnes je sa 27 koševa, sedam skokova i četiri asistencije bio najbolji kod Mavericksa, dok je Luka Dončić ostao na klupi, a Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan i Wesley Matthews su već pakirali kofere za put u New York.

Zahvaljujući učinku karijere Derricka Whitea od 26 koševa i šest asistencija, San Antonio Spursi su na svom terenu svladali Brooklyn Netse sa 117-114, a dva slobodna bacanja za pobjedu ubacio je LaMarcus Aldridge 3.6 sekundi prije kraja. Aldridge je za pobjednike postigao 20 koševa uz 13 skokova. Netse je sa 25 koševa i devet asistencija predvodio D’Angelo Russell.